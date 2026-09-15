O vocabulário do STF: expressões que marcam o debate público no Brasil

A simbólica figura da Justiça preside os debates no STF, cujos termos reverberam no cenário político nacional - (crédito: Antonio Augusto/STF)

Uma troca de acusações no Supremo Tribunal Federal (STF) trouxe de volta aos holofotes o termo “pixuleco”. Durante uma sessão em plenário, o ministro Gilmar Mendes usou a palavra para classificar a conduta do colega André Mendonça no caso envolvendo o Banco Master. A fala ocorreu em meio a um debate acalorado sobre um suposto viés político na apuração contra integrantes da Corte.

O termo “pixuleco” ficou nacionalmente conhecido durante as investigações da Operação Lava Jato. Na época, era usado para se referir a propinas ou pagamentos ilícitos de pequeno valor. Ao ser resgatado em um julgamento, o vocábulo reacende o debate sobre como a linguagem utilizada no STF reverbera na sociedade.

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Este episódio, contudo, não é um caso isolado. As sessões do Supremo, transmitidas ao vivo, frequentemente se tornam palco para expressões que ultrapassam os limites do mundo jurídico e ganham as ruas, a imprensa e as redes sociais. Essas falas, sejam elas jargões técnicos ou ironias, ajudam a moldar a percepção pública sobre as decisões e os próprios ministros.

Um vocabulário que vai além do plenário

Com o tempo, diversas expressões se tornaram parte do repertório popular, muitas vezes aplicadas em contextos completamente diferentes. O fenômeno mostra como o tribunal se tornou uma arena central no debate político do país. Veja alguns exemplos marcantes:

Liturgia do cargo: frequentemente citada, a expressão se refere ao conjunto de rituais, posturas e comportamentos esperados de uma autoridade pública. É usada para cobrar formalidade e decoro de um ocupante de alto escalão.

Data venia: um clássico do vocabulário jurídico, significa “com a devida permissão” ou “com o devido respeito”. Os ministros costumam usar o termo antes de apresentar um voto ou uma opinião que diverge da de um colega, em um sinal de formalidade.

Chefe de quadrilha: a expressão forte foi usada pelo ex-ministro Joaquim Barbosa, relator do caso do Mensalão, para se referir a um dos réus. A fala teve enorme repercussão e marcou o julgamento, sendo lembrada até hoje como um dos momentos mais tensos da história recente do STF.

Embates republicanos: termo mais recente, usado para descrever discussões ásperas e divergências profundas entre os poderes, mas enquadrando-as como parte do funcionamento democrático. A expressão busca normalizar conflitos que, de outra forma, poderiam ser vistos como crises institucionais.

A visibilidade das sessões e o interesse crescente da população pelas decisões judiciais transformaram o plenário em uma fonte constante de novas expressões. Dessa forma, o vocabulário técnico ou as críticas mais ácidas dos ministros deixam de ser restritos aos autos e se transformam em parte do debate público nacional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.