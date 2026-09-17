Datafolha: Em empate técnico, Lula tem 39% e Flávio Bolsonaro 36% no 1º turno

Lula e Flávio Bolsonaro seguem na liderança das intenções de voto, o que vem desidratando candidatos menores - (crédito: Ricardo Stuckert e Jefferson Rudy/Agencia Senado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança nas intenções de voto para o primeiro turno das eleições, mas sua vantagem para Flávio Bolsonaro (PL), segue diminuindo. Ambos estão tecnicamente empatados no primeiro e no segundo turno, segundo nova rodada de pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta (17/9).

Lula tem 39%, enquanto Bolsonaro tem 36% no primeiro turno. Na pesquisa anterior, de 11 de setembro, o petista tinha 39% e o filho de Jair Bolsonaro aparecia com 35%.

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Esta é a primeira pesquisa presidencial do Datafolha após a sessão histórica do Supremo Tribunal Federal envolvendo o Caso Master e Alexandre de Moraes.

Augusto Cury, que tinha mostrado crescimento relevante em agosto, segue com 6%. O Datafolha confirma a tendência apontada em outros institutos de que os candidatos nanicos estão sendo desidratados em um movimento de antecipação de um possível segundo turno entre Lula e Flávio.

O resultado atual está assim: Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%, Renan Santos, do Missão, com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 2%. Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) tem 1% cada. Brancos e nulos somam 6% e 3% são de eleitores indecisos

A pesquisa Datafolha entrevistou 2.002 pessoas acima de 16 anos de forma presencial entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela TV Folha e pelo jornal Folha de S. Paulo e está registrada no TSE sob o número BR-04029/2026.

Segundo Turno

Segundo turno

No segundo turno, Lula segue à frente de Flávio Bolsonaro, mas apenas numericamente. Ambos estão empatados tecnicamente, dentro da margem de erro.

Lula tem 46% e Flávio 44% no levantamento do Datafolha. Esses números eram os mesmos da pesquisa anterior, de 11 de setembro.

No cenário com Augusto Cury, Lula empata numericamente. O petista e o candidato do Avante aparecem com 44%. Contra Caiado (PSD), Lula tem 46% contra 42% (empate técnico).

Já contra Zema (Novo) Lula teria 49% contra 39%. Na disputa com Renan Santos (Missão), o candidato do PT aparece com 47% contra 38%.

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