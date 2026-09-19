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Crise no Judiciário

Flávio Bolsonaro critica foto de Gonet com Vorcaro: "rindo da cara do povo"

Senador e candidato à Presidência associou imagem, registrada em evento em Londres em 2024, ao presidente Lula; PGR confirmou participação de Gonet no encontro

O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) participou de ato de campanha em Joinville na manhã deste sábado (19/9). - (crédito: Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro)
O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) participou de ato de campanha em Joinville na manhã deste sábado (19/9). - (crédito: Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro)

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, criticou neste sábado (19/9), uma fotografia que mostra o procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao lado de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. A imagem foi extraída do celular do ex-banqueiro pela Polícia Federal (PF) e passou a ser alvo de comentários políticos.

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Em publicação no X, antigo Twitter, Flávio afirmou que os personagens da fotografia estariam “rindo da cara do povo sofrido”. O senador também associou a imagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Enquanto Lula tira a esperança e a comida da mesa de milhões de brasileiros, seus co-autores estão em Londres tomando uísque Macalan, fumando charuto caro e rindo da cara do povo sofrido”, escreveu.

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A publicação traz uma montagem com a fotografia encontrada no celular de Vorcaro e um trecho do depoimento prestado por Gonet durante sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), na última terça-feira (15), que analisou as referências ao ministro Alexandre de Moraes nas investigações envolvendo o Banco Master.

Na imagem, Gonet aparece sorrindo e segurando um charuto, ao lado de outras duas pessoas e cercado por copos de bebidas alcoólicas. Segundo as informações divulgadas, a fotografia teria sido encaminhada a Vorcaro pelo advogado Ciro Soares.

Gonet diz que encontro foi breve

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou ao Correio que a fotografia foi registrada durante um evento realizado em abril de 2024, em Londres, que contou com a participação de diversas autoridades. Gonet já havia admitido ter comparecido ao encontro.

O procurador-geral sustenta que o registro ocorreu durante um encontro com a presença de outras autoridades e que a fotografia não representa uma relação de proximidade com Vorcaro.

"Nessa época, não havia qualquer investigação sobre o caso master e o banco não apareceu como patrocinador do evento, que teve a participação de varias autoridades", disse a assessoria da PGR.

Durante a sessão do STF na terça-feira, o procurador-geral afirmou que não mantinha relação de proximidade com Vorcaro. Segundo Gonet, o único encontro com o ex-banqueiro ocorreu justamente neste evento de abril de 2024 e foi breve. 

“E eu gostaria de deixar isso claro até para evitar mal entendidos, ser objetivos, não existe, nem tive relacionamento de proximidade com o senhor Vorcaro. O único encontro que eu tive com o seu Vorcaro se deu com várias autoridades em abril de 2024. A única ligação, intermediada por advogado, foi brevíssima e banal”, declarou.

A fotografia integra o conjunto de mensagens e arquivos recuperados pela PF do celular de Vorcaro no âmbito das investigações relacionadas ao Banco Master.

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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 19/09/2026 18:42 / atualizado em 19/09/2026 18:42
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