Advogado do Master encaminhou a Vorcaro foto de Gonet fumando charuto

Troca de mensagens e convites privados entram no radar de apurações sobre a articulação de bastidores - (crédito: Reprodução)

O advogado Ciro Soares encaminhou ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, uma foto em que eles aparecem junto com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, em degustação de charutos em Londres.

O registro foi enviado no dia 19 de junho de 2025. "PG mandou agora", disse Soares, que intermediava as conversas entre Gonet e o banqueiro, em mensagem logo em seguida. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Estadão.

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Ao Globo, a assessoria de Gonet confirmou o encontro, mas lembrou que o ministro André Medonça, do Supremo Tribunal Federal, atestou durante sessão da Corte que não encontrou ilícito envolvendo o procurador-geral. Na sessão da terça-feira, 15, Mendonça fez menção a encontros sociais apenas vinculados ao nome de Gonet.

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Relatório da Polícia Federal produzido a pedido do ministro Mendonça, relator da operação Compliance Zero, detalhou os contatos entre eles. O envio da foto ocorreu logo após o dono do Master consentir com a presença do filho do procurador-geral, a quem eles se referem como "Pedrinho".

"O Pedrinho filho do PG pode ir com a gente né?", pergunta o advogado, ao que o banqueiro responde: "obvio".

Nos diálogos, Gonet diz que sente saudades e chama Vorcaro de "máquina" após aceitar convite para degustação de uísque em Londres e de pedir que o filho fosse convidado ao evento.

No dia 15 de março do ano passado, Soares enviou a Vorcaro uma foto ao lado de Gonet e, em seguida disse: "liga aqui. Ele quer falar com você." Logo em seguida, foram efetuadas quatro chamadas de voz.

Treze dias depois, o advogado encaminha a Vorcaro novos recados de Gonet escritas para Vorcaro. "Já estou com saudade de você! Estou embarcando para Roma", diz. "Manda essa mensagem para ele". As mensagens contém a notificação "encaminhada", que aparece no aplicativo Whatsapp para indicar que um usuário repassou a mensagem de outro.