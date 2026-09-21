BTG/Nexus: avaliação negativa do governo Lula oscila de 44% para 45%

Ao serem questionados sobre o desempenho pessoal de Lula, 50% afirmaram que desaprovam o trabalho do presidente, enquanto 46% disseram que aprovam - (crédito: Ricardo Stuckert.)

A avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou de 44% para 45%, enquanto a positiva passou de 37% para 35%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (21/9). As variações ocorreram dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais.

Entre os entrevistados, 38% consideram o governo péssimo, e 7%, ruim. Outros 20% avaliam a gestão como boa, e 15%, ótima. A parcela que classifica o governo como regular permanece em 18%, enquanto 1% não soube ou não respondeu.

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A avaliação positiva chega a 50% entre os eleitores com 60 anos ou mais, 49% entre aqueles que estudaram até o ensino fundamental e 46% no Nordeste. Entre as mulheres, 43% consideram o governo ótimo ou bom, e 36%, ruim ou péssimo.

A avaliação negativa alcança 60% no Sul, 56% entre os evangélicos, 55% entre os homens e os trabalhadores formais e 52% entre os eleitores com ensino superior. Entre os jovens de 16 a 24 anos, 57% classificam o governo como ruim ou péssimo.

Aprovação pessoal

Ao serem questionados sobre o desempenho pessoal de Lula, 50% afirmaram que desaprovam o trabalho do presidente, enquanto 46% disseram que aprovam. Outros 4% não souberam ou não responderam. Na rodada anterior, a desaprovação era de 49%, e a aprovação, de 47%.

A aprovação de Lula chega a 60% entre os eleitores com 60 anos ou mais, 59% entre aqueles com ensino fundamental, 58% no Nordeste e 54% entre as mulheres. A desaprovação alcança 64% entre os evangélicos, 63% no Sul e 61% entre os homens, trabalhadores formais e eleitores com renda familiar superior a cinco salários mínimos.

Entre os entrevistados que aprovam o desempenho do presidente, 85% declaram voto em Lula no primeiro turno, 4% em Ronaldo Caiado (PSD), 3% em Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e 3% em Augusto Cury (Avante). Entre os que desaprovam, 68% votam em Flávio, 9% em Cury, 7% em Caiado e 6% em Renan Santos (Missão). Lula registra 1% nesse grupo.

A Nexus entrevistou 2.006 eleitores com 16 anos ou mais, por telefone, entre os dias 18 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00485/2026.