Defesa de Lulinha vê tentativa de interferência nas eleições com divulgação de mensagens

Novas supostas mensagens citam Lulinha, a lobista Roberta Luchsinger e encontros que teriam contado com a participação do presidente Lula - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A defesa de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, vê motivação eleitoral na divulgação de novas supostas mensagens que citam o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a lobista Roberta Luchsinger e encontros que teriam contado com a participação do chefe do Executivo.

Ao Correio, o advogado Marco Aurélio de Carvalho afirmou que a exposição do material, cuja autenticidade a defesa diz não conseguir confirmar, teria como objetivo provocar constrangimento político durante a corrida eleitoral.

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“São vazamentos clandestinos, criminosos, de dados que nem sequer estão nos inquéritos, que, por ora, não temos condições, portanto, de atestar a autenticidade de qualquer uma dessas mensagens”, afirmou.

Para Marco Aurélio, a divulgação teria “o claro e inequívoco objetivo de interferir nas eleições, gerando constrangimento”.

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A avaliação da defesa coloca um componente político sobre a nova leva de supostos diálogos. Fábio Luís passou a figurar no centro de questionamentos da oposição ao governo Lula a partir do avanço de investigações sobre suas relações com interlocutores que mantinham negócios ou interesses junto ao poder público.

Marco Aurélio sustenta, porém, que a divulgação de material que, segundo ele, não integra os inquéritos dificulta qualquer verificação sobre a procedência e o contexto das conversas. Para a defesa, portanto, não seria possível tratar o conteúdo como elemento já validado pelas investigações.