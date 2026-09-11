Flávio Bolsonaro defende "transparência total" em investigação

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (11/9), durante coletiva de imprensa em Manaus, que considera positiva a abertura das informações relacionadas à investigação que o envolve. Segundo ele, a transparência sobre o caso poderá confirmar que não houve irregularidades de sua parte.

“Para mim, a melhor coisa que pode acontecer é a transparência total nesse assunto”, declarou. Na sequência, Flávio reforçou que considera favorável à divulgação das informações. “É muito positivo que se abra o estilo de tudo. Eu quero transparência em tudo”, afirmou.

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O senador disse que tomou conhecimento do caso na manhã desta sexta-feira e afirmou estar tratando a situação com tranquilidade. Na avaliação dele, o assunto estaria sendo retomado em um momento de disputa eleitoral.

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“Vai ser sempre mais do mesmo. Isso, na verdade, é uma coisa que, pelo que eu entendi, já desde julho que tem essa decisão, mas agora, exatamente no momento em que nós ultrapassamos em todas as pesquisas o império do mal, que é o lado de lá, na eleição presidencial, eu acho que não é novidade para ninguém”, disse.

Flávio afirmou ainda que seus adversários tentarão, segundo ele, utilizar o episódio para desestabilizar sua candidatura. “Eles vão tentar fazer de tudo para desestabilizar, para inventar coisas onde não tem”, declarou.

Relação com Dark Horse

Ao falar sobre sua relação com o Banco Master, Flávio afirmou que se trata de uma relação privada envolvendo um patrocínio para o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, a produção está pronta e deverá ser disponibilizada em breve. “Eu sempre disse que a relação ali foi relação ao filme. É uma relação privada, é um patrocínio privado ao filme do presidente Bolsonaro”, afirmou.

O candidato sustentou que a abertura das informações permitirá, em sua avaliação, verificar a natureza dessa relação. “Vão só confirmar o que eu sempre falei: que não temos absolutamente nada de errado com relação ao público”, disse.

Flávio também afirmou que, no caso específico de sua relação com o Banco Master, não teria havido qualquer irregularidade. “Com relação a Flávio Bolsonaro, gente, não tem. Não tem nada. Para Flávio, tem um patrocínio para um filme privado”, declarou.

Críticas ao governo

Na coletiva, Flávio ampliou o pedido de transparência para outras investigações e citou integrantes e aliados do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Eu quero transparência para tudo. Eu quero transparência para tudo: é para isso, é para o Banco Master, é para investigação no INSS, é em cima do Lulinha, é em cima dos ministros do Lula”, afirmou.

O candidato também mencionou pessoas da Bahia que, segundo ele, teriam ligação com o caso e citou os nomes de Jaques Wagner, Rui Costa e do próprio Lula. Flávio afirmou que haveria “fortes conexões” entre eles, mas não apresentou, nas declarações feitas durante a coletiva, detalhes adicionais sobre essas alegações.