Quantos deputados federais cada estado elege em 2026? Veja a lista completa

Quanto mais habitantes uma unidade da Federação tem, maior tende a ser a bancada - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado )

Em 4 de outubro, os brasileiros vão escolher os 513 deputados federais que ocuparão a Câmara pelos próximos quatro anos. As vagas, porém, não são divididas igualmente entre os estados: enquanto São Paulo elege 70 parlamentares, dez estados e o Distrito Federal escolhem oito cada um.

A diferença está ligada ao tamanho da população. Quanto mais habitantes uma unidade da Federação tem, maior tende a ser a bancada. A Constituição, no entanto, estabelece dois limites: nenhum estado pode ter menos de oito nem mais de 70 deputados federais.

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São Paulo concentra a maior representação do país, com 70 vagas. Em seguida aparecem Minas Gerais, com 53; Rio de Janeiro, com 46; Bahia, com 39; e Rio Grande do Sul, com 31.

No outro extremo, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins elegem oito deputados cada um. O Distrito Federal também tem direito a oito cadeiras.

Veja quantos deputados federais cada estado elege

Norte

Acre: 8

Amapá: 8

Amazonas: 8

Pará: 17

Rondônia: 8

Roraima: 8

Tocantins: 8

Nordeste

Alagoas: 9

Bahia: 39

Ceará: 22

Maranhão: 18

Paraíba: 12

Pernambuco: 25

Piauí: 10

Rio Grande do Norte: 8

Sergipe: 8

Centro-Oeste

Distrito Federal: 8

Goiás: 17

Mato Grosso: 8

Mato Grosso do Sul: 8

Sudeste

Espírito Santo: 10

Minas Gerais: 53

Rio de Janeiro: 46

São Paulo: 70

Sul

Paraná: 30

Rio Grande do Sul: 31

Santa Catarina: 16

Como os deputados são eleitos?

A eleição para deputado federal segue o sistema proporcional. Isso significa que o voto dado a um candidato também entra no cálculo do desempenho do partido ou da federação à qual ele pertence.

Primeiro, a Justiça Eleitoral define quantas cadeiras cada partido ou federação conquistou com base na votação total. Depois, as vagas são ocupadas pelos candidatos mais votados dentro de cada legenda, desde que eles cumpram os requisitos previstos na legislação.

Os deputados federais representam a população, discutem e votam leis nacionais, fiscalizam o governo e participam da definição do Orçamento da União. O mandato dura quatro anos.

Vale lembrar que nas eleições de 2026, o eleitor fará seis escolhas: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República.