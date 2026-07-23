Mais de 158 milhões de eleitores e eleitoras estão aptos a votar: 2,3 milhões a mais que em 2022

Levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que 158.745.463 eleitores e eleitoras estão aptos a votar em 4 de outubro, quando ocorrerá o primeiro turno das eleições para presidente da República, governador, dois senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais. Em relação à última eleição, em 2022, houve um crescimento de 2.291.452 de pessoas, o que representa 1,46%. O avanço no número de eleitores é maior do que a diferença de votos entre o presidente Lula (PT) e o adversário, Jair Bolsonaro (PL), no segundo turno da última eleição.

Lula teve 60.345.999 votos e Bolsonaro, 58.206.354, uma diferença de 2.139.645. O petista venceu em todos os estados do Nordeste, no Pará, Amazonas e Minas Gerais. Bolsonaro teve mais votos no Sul, Centro-Oeste, no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá.

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Nos últimos quatro anos, o eleitorado do Norte foi o que mais cresceu proporcionalmente, passando de 12.560.410 pessoas em 2022 para 13.109.354 em 2026. O acréscimo foi de 548.944 eleitores e eleitoras, alta de 4,37%. Com isso, a região passou a concentrar 8,26% do eleitorado nacional. Outro destaque foi o crescimento do eleitorado no exterior, são 918.876 eleitores fora do país, um aumento de 221.798 eleitores, corresponde a 31,82% do contingente.