Mais de 158 milhões de eleitores e eleitoras estão aptos a votar: 2,3 milhões a mais que em 2022

Levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que 158.745.463 eleitores e eleitoras estão aptos a votar em 4 de outubro, quando ocorrerá o primeiro turno das eleições para presidente da República, governador, dois senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais. Em relação à última eleição, em 2022, houve um crescimento de 2.291.452 de pessoas, o que representa 1,46%. O avanço no número de eleitores é maior do que a diferença de votos entre o presidente Lula (PT) e o adversário, Jair Bolsonaro (PL), no segundo turno da última eleição.
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Lula teve 60.345.999 votos e Bolsonaro, 58.206.354, uma diferença de 2.139.645. O petista venceu em todos os estados do Nordeste, no Pará, Amazonas e Minas Gerais. Bolsonaro teve mais votos no Sul, Centro-Oeste, no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá.
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Nos últimos quatro anos, o eleitorado do Norte foi o que mais cresceu proporcionalmente, passando de 12.560.410 pessoas em 2022 para 13.109.354 em 2026. O acréscimo foi de 548.944 eleitores e eleitoras, alta de 4,37%. Com isso, a região passou a concentrar 8,26% do eleitorado nacional. Outro destaque foi o crescimento do eleitorado no exterior, são 918.876 eleitores fora do país, um aumento de 221.798 eleitores, corresponde a 31,82% do contingente.
Proporcionalmente, os maiores avanços ocorreram nos estados de Roraima (9,63%), Tocantins (8,07%) e Mato Grosso (6,84%). Já o Rio de Janeiro, chegou a 12.857.000 eleitores e eleitoras em 2026, com o crescimento mais moderado no período: 29.704 novos eleitores, registrando um crescimento de apenas 0,23%.
O Centro-Oeste também cresceu acima da média nacional: eram 11.539.323 eleitores e subiu para 11.997.001 eleitores, com acréscimo de 457.678 pessoas, ou 3,97%, e chegou a 7,56% do total do país.
No Distrito Federal, o levantamento do TSE indica que são 2.253.132 eleitores. Desses, 2.021.133 com voto obrigatório e 231.999, facultativo, ou seja, são pessoas analfabetas, jovens de 16 e 17 anos ou idosos com 70 anos ou mais. Em comparação com 2022, o aumento de eleitores foi de 50.087 pessoas, correspondente a 2,2%, percentual abaixo da média nacional.
O Nordeste chegou a 43.529.845, um crescimento de 1.138.869 eleitoras e eleitoras, com aumento proporcional de 2,69% em relação a 2022 (42.390.976). A região tem 27,42% do eleitorado nacional.
No Sul, o eleitorado passou de 22.558.759 para 22.861.012 pessoas, com um aumento de 302.253 eleitores, correspondente a 1,34%. A região representa 14,40% do eleitorado nacional em 2026.
Já o Sudeste, apesar de continuar concentrando a maior parcela de eleitoras e eleitores do país, teve leve queda no período: passou de 66.707.465 para 66.329.375 pessoas aptas a votar, redução de 378.090 eleitores. A participação no eleitorado nacional caiu de 42,64% para 41,78%.
Maiores colégios eleitorais
Entre as unidades da Federação, São Paulo segue como o maior colégio eleitoral do país, com 34.104.226 eleitores e eleitoras, ou 21,48% do total. Em seguida, Minas Gerais, com 16.377.659 pessoas aptas a votar (10,32%); Rio de Janeiro, com 12.857.000 (8,10%); Bahia, com 11.321.005 (7,13%); e Paraná, com 8.609.026 (5,42%). Juntos, os cinco maiores colégios eleitorais reúnem 83.268.916 eleitores e eleitoras, o equivalente a 52,45% do eleitorado brasileiro.
Com informações do TSE
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