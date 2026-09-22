Presidente Lula deixa Marco Rubio "no vácuo" após discurso na ONU

Lula foi cercado por autoridades de diversos países, que se aproximaram para cumprimentar o presidente brasileiro, entre elas o secretário de Estado norte-americano - (crédito: Reprodução/YouTube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, “no vácuo” nesta terça-feira (22/9), durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. A cena ocorreu após os discursos dos presidentes brasileiro e norte-americano, Donald Trump.

Conforme apurou o Correio, Rubio tentou se aproximar do petista enquanto o brasileiro deixava o local acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O secretário de Estado chegou a acelerar o passo, mas não conseguiu abordar diretamente o chefe do Executivo. Na sequência, dirigiu-se ao chanceler.

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O episódio ocorre em meio ao aumento das tensões entre integrantes do governo brasileiro e a ala mais próxima de Trump. Rubio mantém um tom crítico à gestão Lula e é um dos principais nomes da política externa da administração republicana. No Planalto, há especial atenção à atuação de integrantes do movimento Maga — sigla para Make America Great Again — e à aproximação desse grupo com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A relação ganhou novos contornos diante das críticas de integrantes do governo Trump ao Brasil e das acusações, por parte do governo brasileiro, de tentativa de interferência dos Estados Unidos em assuntos internos do país. Lula já demonstrou preocupação publicamente com a atuação de Rubio e com eventuais movimentos relacionados ao processo eleitoral brasileiro.

O recado sobre soberania, inclusive, esteve no centro do discurso do petista na ONU. Ao falar na Assembleia Geral, Lula afirmou que o Brasil “não cabe no quintal de ninguém” e defendeu que os rumos políticos do país sejam definidos pelos próprios brasileiros.