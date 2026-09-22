Lindbergh Farias elogia discurso de Lula na ONU e cita recados a Trump

Parlamentar ressaltou o trecho em que Lula afirmou que "o Brasil não cabe no quintal de ninguém" - (crédito: Marina Ramos/Câmara)

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) elogiou o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira (22/9). Em manifestação após o pronunciamento, o parlamentar classificou a fala como “histórica” e “corajosa” e destacou as críticas dirigidas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo Lindbergh, Lula abordou temas como multilateralismo, paz e democracia, além de enviar recados ao governo norte-americano. O deputado também mencionou o que chamou de política de interferência dos Estados Unidos nas eleições e de “recolonização da América Latina” proposta por Trump. Na avaliação do petista, o presidente brasileiro adotou o tom adequado ao tratar dessas questões.

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O parlamentar também ressaltou o trecho em que Lula afirmou que “o Brasil não cabe no quintal de ninguém”. Para Lindbergh, a declaração representa uma defesa da soberania nacional e da posição brasileira diante dos interesses norte-americanos. Ele afirmou que o país não deve “baixar a cabeça” diante dessas pressões.

No pronunciamento na ONU, Lula defendeu o multilateralismo, a democracia e a soberania dos países, além de criticar as pressões externas sobre a América Latina.