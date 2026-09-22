Lula participa de caminhada com João Campos na sexta-feira, no Recife

O prefeito do Recife e candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), anunciou nesta terça-feira (22/9) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, participará de uma caminhada eleitoral na capital pernambucana na sexta-feira (25).

Embora Campos tenha usado o Instagram para anunciar a visita do presidente a Pernambuco, a agenda ainda não foi confirmada pela equipe de campanha de Lula.

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"Acabei de falar com o presidente Lula para parabenizá-lo pelo brilhante discurso na Assembleia Geral da ONU. Na próxima sexta-feira, estaremos juntos, no Recife, para fazer uma linda caminhada da vitória", publicou o candidato do PSB ao governo de Pernambuco, no X.

Acabei de falar com o presidente Lula para parabenizá-lo pelo brilhante discurso na Assembleia Geral da ONU. Na próxima sexta-feira, estaremos juntos, no Recife, para fazer uma linda caminhada da vitória. É 13, é 40!! — João Campos (@JoaoCampos) September 22, 2026

Cenário

Um endosso de Lula à candidatura de João Campos ao governo de Pernambuco ocorreria em meio a um empate técnico entre Campos e a candidata Raquel Lyra (PSD), apontado pelas pesquisas eleitorais mais recentes.

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Divulgado na semana passada, um levantamento da AtlasIntel apontou Raquel Lyra com 48,7% das intenções de voto, enquanto João Campos registrou 45,6%.