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ELEIÇÕES 2026

Lula participa de caminhada com João Campos na sexta-feira, no Recife

Apoio de Lula ocorre em meio a empate técnico entre o candidato do PSB e Raquel Lyra nas pesquisas eleitorais

João Campos comunicou caminhada com Lula no Recife - (crédito: Ricardo Stuckert/Reprodução )
João Campos comunicou caminhada com Lula no Recife - (crédito: Ricardo Stuckert/Reprodução )

O prefeito do Recife e candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), anunciou nesta terça-feira (22/9) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, participará de uma caminhada eleitoral na capital pernambucana na sexta-feira (25).

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Embora Campos tenha usado o Instagram para anunciar a visita do presidente a Pernambuco, a agenda ainda não foi confirmada pela equipe de campanha de Lula.

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"Acabei de falar com o presidente Lula para parabenizá-lo pelo brilhante discurso na Assembleia Geral da ONU. Na próxima sexta-feira, estaremos juntos, no Recife, para fazer uma linda caminhada da vitória", publicou o candidato do PSB ao governo de Pernambuco, no X.

Cenário

Um endosso de Lula à candidatura de João Campos ao governo de Pernambuco ocorreria em meio a um empate técnico entre Campos e a candidata Raquel Lyra (PSD), apontado pelas pesquisas eleitorais mais recentes.

Divulgado na semana passada, um levantamento da AtlasIntel apontou Raquel Lyra com 48,7% das intenções de voto, enquanto João Campos registrou 45,6%.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 22/09/2026 15:57
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