Lobista fez pagamentos para servidores de ministério, aponta PF

Os diálogos estavam no celular de Roberta, apreendido pela PF - (crédito: Instagram pessoal)

Conversas interceptadas pela Polícia Federal apontam que a lobista Roberta Luchsinger fez pagamentos a servidores do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Ela é investigada por suposto tráfico de influência junto a Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os diálogos estavam no celular de Roberta, apreendido pela PF. Os registros apontam que ela orientou o operador financeiro Ulisses Barbosa a fazer pagamentos em 2 de junho de 2023. Os comprovantes de depósito, segundo a PF, foram anexados aos diálogos recuperados no aparelho. As informações foram reveladas pelo jornal Estado de S. Paulo e confirmadas pelo Correio.

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De acordo com relatório da PF, os documentos bancários apontam transferências para Ranniêr Costa Ciríaco, secretário-executivo adjunto do MDS, e a José Martinho Ferreira de Araújo, coordenador do cerimonial do ministro Wellington Dias. Além disso, há pagamentos para Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete de Lula. Ele teria recebido R$ 217 mil.

As diligências apontam que os pagamentos teriam sido feitos de maneira fracionada, para evitar identificação das movimentações pelas autoridades. "Esse montante de 60k tem que ser diluído para depositar.. pq o banco faz uma série de questionamentos", teria dito Barbosa em mensagem enviada à lobista.

"Já estou no banco. Acima de 50 mil por dia por CPF a moça disse que o Banco Central já fica de olho... já aciona tipo um alerta lá. Só avisando", teria completado o operador. Em nota, a defesa de Roberta negou irregularidades. "A defesa desconhece tais conversas, insiste que os autos estão sob sigilo e lamenta esses vazamentos ilegais com puro interesse político eleitoreiro. Estamos seguros de que as autoridades não ficarão passivas diante de tais vazamentos", destacou o texto.

O MDS negou qualquer irregularidade e disse que os servidores citados na reportagem não têm competência para tomar decisões relevantes em processos licitatórios.