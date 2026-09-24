Flávio Bolsonaro rebate uso de jato ligado a Vorcaro: "Era de Willer"

Após revelação de que o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro teria viajado com a mulher e as filhas em jato ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, o candidato usou das redes sociais para negar e acusar novamente o ministro Alexandre de Moraes.
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No post, Flávio escreveu: “Ainda bem que na época o avião era de Willer”, citando o advogado e amigo próximo Willer Tomaz, dono de uma das três cotas da aeronave, e complementou: “Imagina se fosse agora, eu teria viajado no avião de Alexandre de Moraes”.
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O comentário faz referência ao vídeo divulgado onde o ministro do STF, junto da esposa, Viviane Barci, aparece embarcando nesta mesma aeronave, um Legacy 650 de prefixo PR-NLR, em agosto de 2025.
A viagem de Flávio e a família, acompanhados de Willer, ocorreu no dia 19 de janeiro de 2025, partindo da Flórida em direção à Brasília, no fim de semana que antecedeu a posse de Donald Trump para seu segundo mandato como presidente dos EUA.
Na época do voo, a propriedade compartilhada do jatinho era dividida em três participações, uma de Willer Tomaz, por meio da empresa dele sediada na Ilha da Madeira, outra parte de Laércio Cosentino, fundador da TOTVC, e uma terceira, que foi vendida à empresa Prime You de Daniel Vorcaro, no fim de 2024.
A Prime You teve Vorcaro como sócio de 2021 a setembro de 2025, e além da empresa o fundador do Banco Master também era sócio da Fraction 024, proprietária formal do jato desde 2024.
Ainda bem que na época o avião era de Willer.
Imagina se fosse agora, eu teria viajado no avião de Alexandre de Moraes.
https://t.co/PYZfFfKxlv— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 24, 2026
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