Lula critica Vorcaro em jantar com empresários: "Errou, pagou"

Presidente Lula, durante jantar com empresários e representantes do setor produtivo nesta sexta-feira (25/9) - (crédito: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente o empresário Daniel Vorcaro durante jantar com empresários e representantes do setor produtivo nesta sexta-feira (25/9). Ao comentar o que classificou como um cenário negativo para o país, Lula afirmou que não deve haver distinção na responsabilização de pessoas que cometem irregularidades, independentemente de sua posição.

“Esse Vorcaro deveria ser um malandro mesmo, porque esse cara conseguiu corromper todo mundo. Porque ele não corrompeu com dinheiro, ele corrompeu com orgia. Essa é a verdade”, afirmou o presidente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na sequência, Lula defendeu que pessoas envolvidas em irregularidades sejam responsabilizadas sem tratamento diferenciado. “Não têm importância. Errou, pagou. Errou, pagou”, declarou.

O presidente também criticou a ideia de preservar determinadas pessoas de investigações ou medidas de responsabilização por causa de sua importância. “Ah, não, com fulano não pode mexer, porque é fulano. Não sei se é qualquer outro, não pode mexer”, disse.

Mudança na Suprema Corte

Ainda no discurso, Lula defendeu que a sociedade participe de uma discussão sobre a forma de escolha dos ministros da Suprema Corte e sobre a duração dos mandatos. “Como é que a gente vai escolher o ministro da Suprema Corte? Como é que ele vai escolher? Ele vai ser o mandato perpétuo ou vai ter o mandato?”, questionou.

Lula afirmou que não pretende tomar sozinho uma decisão sobre o tema e disse considerar necessária uma manifestação da sociedade. “Eu não vou saber como e não vou decidir sozinho. Mas eu acho que a sociedade vai ter que se manifestar, porque o que está acontecendo não é bom para o país”, afirmou.

