Lula diz que Brasil deve ser governado para "100% da população"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta sexta-feira (25/9), a combinação entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social durante jantar com empresários e representantes do setor produtivo. Em discurso aos convidados, Lula afirmou que o governo encontrou um caminho para recuperar a responsabilidade fiscal e disse ter como objetivo transformar o Brasil em um país de classe média.

“Eu tenho um sonho com esse país, eu tenho um sonho. Eu sonho em transformar esse país num país de classe média”, afirmou. Segundo o presidente, o crescimento da renda dos trabalhadores também pode ampliar o consumo e favorecer as empresas.

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Lula defendeu que os empresários compreendam a relação entre aumento dos salários e expansão do mercado consumidor. “Vocês empresários precisam compreender que o trabalhador ganhando mais vai resultar em vocês ganharem mais”, disse. Na avaliação apresentada no discurso, uma sociedade com maior capacidade de consumo estimula a produção e o crescimento empresarial.

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O presidente também associou responsabilidade fiscal à manutenção de políticas sociais. Ao criticar a ideia de reduzir gastos com programas de inclusão, afirmou que cortes nessa área poderiam aprofundar a pobreza. “Se a gente não tem responsabilidade social junto com a responsabilidade fiscal, a gente não resolve o problema do país”, declarou.

Lula afirmou ainda que o país precisa decidir se pretende ser governado para uma parcela da população ou para a totalidade dos brasileiros. “Um país que seja governado apenas para 35% da população, um país que seja governado para 100% da população. É isso que está na mesa”, disse.

Lula cita eleições e experiência política

Durante o jantar, o presidente também fez referência ao cenário eleitoral e aos candidatos que estarão na disputa. Sem citar nominalmente adversários, afirmou que os empresários conhecem os nomes colocados à disposição para a escolha e questionou quais deles teriam condições de governar o país. “Vocês estão vendo quem são os candidatos? Eu não preciso falar mal de ninguém. São os candidatos. E vocês sabem quantos têm condições de governar esse país?”, afirmou.

Lula também recorreu à própria trajetória política para defender sua experiência. No discurso, mencionou governos estaduais e presidenciais ao comparar as alternativas colocadas aos eleitores. “Vocês estão diante de um cara que governou o Estado do Mar Rico por 16 anos e o único presidente que está governando há 12 anos”, declarou.

Em seguida, o presidente comparou a escolha eleitoral a uma partida de truco e disse que não seria possível “blefar” diante das decisões que o país terá de tomar. “Isso aqui não é um jogo de truco em que você fala, eu vou blefar, eu vou apostar”, afirmou.