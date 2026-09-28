BTG/Nexus: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro aparece com 44% no 2º turno

A uma semana das eleições, a disputa pela Presidência continua acirrada. Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (28/9) mostra o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 46% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 44%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.

O levantamento também testou outros cenários de segundo turno, contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), Lula fica 46% contra 42% de Caiado. Contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Lula tem 48% contra 39% de Zema. No cenário de Lula vs Renan Santos (Missão), o resultado é 48% contra 37%. Já contra Augusto Cury (Avante), Lula tem 46% contra 41%.

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No primeiro turno, Lula tem cinco pontos de vantagem em relação a Flávio Bolsonaro: 42% contra 37%. Augusto Cury e Ronaldo Caiado dividem a terceira posição, com 5% cada.

Questionados sobre a motivação de voto no primeiro turno, 33% dos entrevistados disseram que é a economia, 29% as acusações de corrupção, 27% a rejeição a um ou outro candidato, 24% a saúde pública, 21% a educação pública, 21% a segurança pública e 11% a própria situação financeira. Na mostra, 87% disseram ter certeza do voto no 1º turno e 12% afirmaram que ainda podem mudar.

A pesquisa também avalia recortes regionais. No Nordeste, Lula tem 53% das intenções de voto no cenário estimulado, contra 30% de Flávio. No Sudeste, os dois aparecem numericamente próximos, com 40% e 39%. No Sul, Flávio registra 42%, ante 32% do presidente.



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Foram ouvidos 2 mil eleitores, por telefone, entre os dias 25 de setembro e 27 de setembro. A margem de erro é de 2pp para cima ou para baixo, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa BTG/Nexus está registrada no TSE sob o número BR-07557/2026