Roberta Roma sofre enfarto e é internada em Salvador

A deputada federal Roberta Roma (PL/BA) foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Cardio Pulmonar, em Salvador, após sentir fortes dores no peito durante uma agenda de campanha, no sábado (26/9). Candidata à reeleição, Roberta passou por um cateterismo cardíaco.

Nas redes sociais, a deputada tranquilizou os apoiadores e afirmou que está estável. O mal estar aconteceu enquanto ela cumpria agenda em Cruz das Almas, onde recebeu os primeiros atendimentos em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), antes de ser transferida para Salvador.

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De acordo com a equipe da deputada, os exames não encontraram lesões sérias nas artérias coronárias.

“Segundo os médicos, as características da dor podem estar relacionadas a um quadro de possível estafa, considerando a rotina intensa de campanha e as poucas horas de sono nas últimas noites”, afirma a nota. “Os exames iniciais, incluindo eletrocardiograma e marcadores cardíacos, não apresentaram alterações significativas. De acordo com a equipe, Roberta está bem e seu quadro é estável”.

O marido João Roma afirma que a deputada está “estável, bem-humorada” e segue acompanhada pelos médicos.