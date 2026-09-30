Lula não participará de debate da Globo nesta quinta-feira

Assessoria do petista informou à emissora, nesta quarta-feira (30/9), que Lula não participará do debate - (crédito: Renato Pizzutto/Band)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, não participará do debate entre os presidenciáveis promovido pela TV Globo nesta quinta-feira (1º/10). A assessoria do petista informou à emissora, nesta quarta-feira (30/9), que Lula não estará no encontro.

Estão confirmados Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo). Será o último debate entre os presidenciáveis antes do primeiro turno das eleições, marcado para este domingo (4/10).

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O encontro será mediado pelo jornalista César Tralli e transmitido ao vivo pela TV Globo, diretamente dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O debate também poderá ser acompanhado simultaneamente pelo g1 e pela GloboNews.

O programa será exibido após o Jornal Nacional, com início previsto para as 21h30. Pela primeira vez, o debate ocupará o horário da novela das 21h, "Quem Ama Cuida".

Decisão sobre candidatos do Novo

A participação de Romeu Zema foi garantida por uma decisão liminar do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, tomada na terça-feira (29). A medida, solicitada pelo Partido Novo, alterou entendimento anterior da Corte sobre os critérios para a participação de candidatos em debates eleitorais de rádio e televisão.

A decisão garantiu a presença de candidatos do Novo nos debates das eleições de 2026 promovidos por emissoras de rádio e TV a partir de terça-feira.

Nunes Marques também determinou a participação dos candidatos do Novo ao governo do Distrito Federal, Kiko Caputo, e do Rio de Janeiro, André Marinho, nos debates realizados pela Globo na noite de terça-feira. A medida também alcançou o candidato do partido à Presidência da República, Romeu Zema.