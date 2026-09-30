Lula não participará de debate da Globo nesta quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, não participará do debate entre os presidenciáveis promovido pela TV Globo nesta quinta-feira (1º/10). A assessoria do petista informou à emissora, nesta quarta-feira (30/9), que Lula não estará no encontro.
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Estão confirmados Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo). Será o último debate entre os presidenciáveis antes do primeiro turno das eleições, marcado para este domingo (4/10).
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O encontro será mediado pelo jornalista César Tralli e transmitido ao vivo pela TV Globo, diretamente dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O debate também poderá ser acompanhado simultaneamente pelo g1 e pela GloboNews.
O programa será exibido após o Jornal Nacional, com início previsto para as 21h30. Pela primeira vez, o debate ocupará o horário da novela das 21h, "Quem Ama Cuida".
Decisão sobre candidatos do Novo
A participação de Romeu Zema foi garantida por uma decisão liminar do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, tomada na terça-feira (29). A medida, solicitada pelo Partido Novo, alterou entendimento anterior da Corte sobre os critérios para a participação de candidatos em debates eleitorais de rádio e televisão.
A decisão garantiu a presença de candidatos do Novo nos debates das eleições de 2026 promovidos por emissoras de rádio e TV a partir de terça-feira.
Nunes Marques também determinou a participação dos candidatos do Novo ao governo do Distrito Federal, Kiko Caputo, e do Rio de Janeiro, André Marinho, nos debates realizados pela Globo na noite de terça-feira. A medida também alcançou o candidato do partido à Presidência da República, Romeu Zema.
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Fernanda StricklandRepórter
Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.