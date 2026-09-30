Entenda por que Lula avalia faltar o debate da Globo nesta quinta (1º/10)

A decisão ainda não está oficialmente fechada, mas interlocutores de Lula consideram pouco provável uma mudança de estratégia - (crédito: MAURO PIMENTEL/AFP)

A tendência, neste momento, é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participe do debate da TV Globo, marcado para esta quinta-feira (1º/10), o último antes do primeiro turno das eleições. A avaliação dentro da campanha é de que entrar no confronto agora representa mais riscos do que ganhos para o petista, que chega à reta final à frente de Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas.

A decisão ainda não está oficialmente fechada, mas interlocutores de Lula consideram pouco provável uma mudança de estratégia. O presidente chegou a avaliar a participação depois do avanço de Flávio nas pesquisas, mas voltou a se inclinar pela ausência nos últimos dias. Aliados também avaliam que, pelo formato do debate, o chefe do Executivo poderia se transformar no principal alvo dos adversários, com pouco espaço para um confronto direto com o candidato do PL.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Lula evita confirmar debate da Globo após aliado anunciar presença

Nos bastidores da campanha, há ainda outra leitura sobre a movimentação de Flávio. Integrantes do entorno de Lula avaliam que a insistência do senador em desafiar o presidente a comparecer ao debate faz parte de uma estratégia para tentar alterar a dinâmica da disputa nos últimos dias antes da votação.

Segundo essa avaliação interna, trackings acompanhados pela campanha indicariam um cenário matematicamente desfavorável ao filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta reta final. Por isso, o debate seria visto pelo adversário como uma oportunidade de produzir um fato político capaz de mexer na corrida presidencial e, sobretudo, gerar episódios com potencial de repercussão nas redes sociais.

Essa leitura é da campanha petista e não pode ser verificada de forma independente, uma vez que os levantamentos internos citados não foram divulgados publicamente. Pesquisas públicas recentes, porém, mostram uma disputa apertada entre os dois principais candidatos. Levantamento Datafolha divulgado na semana passada, por exemplo, apontou Lula com 40% e Flávio com 36% das intenções de voto no primeiro turno.

Flávio confirmou que pretende participar do debate e vem tentando transformar a presença de Lula em um dos temas da reta final da campanha. No domingo (27), disse que seu principal adversário é o presidente e que pretende confrontá-lo na Globo.

Leia também: TSE julga nesta quarta decisão sobre posts ligados a Flávio

No entorno do petista, a avaliação é justamente evitar oferecer ao adversário essa oportunidade. Sem o presidente no estúdio, auxiliares calculam que Flávio tende a concentrar parte dos ataques dos demais participantes, que também disputam espaço no eleitorado nesta reta final. A estratégia, portanto, é preservar a posição de Lula e deixar um eventual confronto direto entre os dois para o segundo turno.

O presidente do PT, Edinho Silva, já deu sinais públicos dessa estratégia. Segundo ele, Lula prefere um modelo que permita confronto mais direto com Flávio e considera pouco produtivo participar de um formato em que precisa esperar longos períodos para voltar a questionar o principal adversário.