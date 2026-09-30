Lula chama Nikolas de "imbecil de marca maior" ao criticar fake news

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, chamou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) de “um imbecil de marca maior” nesta quarta-feira (30/9), ao acusá-lo de usar o celular para disseminar mentiras.

“As pessoas que pegam o celular conseguem mentir com muita facilidade. As pessoas sérias, as pessoas de bem, tanto faz terem celular ou não, elas são sérias, mas o cara que não presta, ele inventa. Tem um tal de deputado Nikolas, que eu nem conheço, que é um imbecil de marca maior. Ele passa o tempo inteiro fazendo fake news”, disse Lula, em conversa com influenciadores digitais progressistas.

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Ao citar o deputado de oposição à sua candidatura, Lula acrescentou que pessoas que “passam o tempo inteiro fazendo fake news” no celular não se preocupariam com os ensinamentos passados aos mais jovens.

“Toda vez que abrimos a boca para falar, você tem que ter em comunicação, você tem que levar em conta que você está falando com alguém e você tem que considerar como vai reagir a cabeça daquelas pessoas”, refletiu.