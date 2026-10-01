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Trama golpista

Defesa de Bolsonaro pede ao STF anulação da condenação

Pedido de 80 páginas foi encaminhado ao presidente da Corte, Edson Fachin, e busca rever sentença de 27 anos e três meses cumprida pelo ex-presidente

Entre os argumentos apresentados pelos advogados estão questionamentos sobre a condução do processo e sobre a validade das provas utilizadas no julgamento. - (crédito: AFP)
Entre os argumentos apresentados pelos advogados estão questionamentos sobre a condução do processo e sobre a validade das provas utilizadas no julgamento. - (crédito: AFP)

O ministro Kassio Nunes Marques foi designado nesta quinta-feira (1º) relator do novo pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF) para anular a condenação de 27 anos e três meses de prisão no processo que apurou a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A solicitação foi apresentada em um documento de 80 páginas e endereçada ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin. A petição é mais uma tentativa da defesa de rever a condenação imposta pela Primeira Turma do Supremo em setembro de 2025.

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Entre os argumentos apresentados pelos advogados estão questionamentos sobre a condução do processo e sobre a validade das provas utilizadas no julgamento. A defesa também já havia sustentado que o caso deveria ter sido analisado pelo plenário do STF, e não pela Primeira Turma, além de alegar dificuldades de acesso ao conjunto de provas produzido durante a investigação. Esses argumentos, porém, já foram discutidos no processo original e rejeitados pela Corte. 

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O novo pedido ocorre uma semana depois de a defesa desistir de uma solicitação feita ao ministro Kassio Nunes Marques para suspender a execução da pena enquanto a revisão criminal fosse analisada.

Bolsonaro cumpre atualmente a pena em prisão domiciliar, concedida por razões de saúde. A condenação estabeleceu regime inicial fechado e prevê 27 anos e três meses de pena, além de multa.

 

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 01/10/2026 09:51 / atualizado em 01/10/2026 10:35
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