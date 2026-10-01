Real Time: Flávio e Lula aparecem empatados em cenário de 2º turno

Além de Flávio Bolsonaro, Lula também empata dentro da margem de erro contra Ronaldo Caiado e Augusto Cury - (crédito: Ricardo Stuckert/PR - Minervino Júnior/CB/D.A.Press - Montagem: Gemini)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 46% das intenções de voto em uma eventual disputa de segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registra 45%, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (1º/10). A diferença de um ponto percentual mantém os dois candidatos tecnicamente empatados, já que a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais.

No confronto direto, 4% dos entrevistados afirmam que votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 4% não souberam ou preferiram não responder.

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Os números mostram pouca variação em relação à pesquisa anterior, divulgada em 24 de setembro. Lula permaneceu com 45%, enquanto Flávio oscilou de 45% para 46%.

A estabilidade se estende ao longo dos levantamentos realizados desde março. Na primeira pesquisa do ano mencionada pela série, os dois apareciam com 42% das intenções de voto, cenário que desde então tem permanecido dentro da margem de empate.

Outras simulações de segundo turno

A Real Time Big Data também colocou Lula diante de outros quatro candidatos em cenários de segundo turno. Confira:

Lula x Ronaldo Caiado (PSD)

Lula: 45%

Ronaldo Caiado: 43%

Brancos e nulos: 8%

A diferença entre Lula e Ronaldo Caiado também está dentro da margem de erro, configurando empate técnico.

Lula x Romeu Zema (Novo)

Lula: 45%

Romeu Zema: 40%

Brancos e nulos: 9%

Lula x Renan Santos (Missão)

Lula: 45%

Renan Santos: 38%

Brancos e nulos: 9%

Lula x Augusto Cury (Avante)

Lula: 45%

Augusto Cury: 44%

Brancos e nulos: 6%

Nesse último cenário, a margem de erro também mantém os candidatos tecnicamente empatados.



Dados técnicos

A pesquisa Real Time Big Data está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-09503/2026.

O levantamento entrevistou 2.000 eleitores, entre os dias 26 e 30 de setembro de 2026, por meio de entrevista por telefone.

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A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.