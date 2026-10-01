PF abre inquérito para investigar atos de vandalismo contra imagens religiosas

A Polícia Federal (PF) decidiu abrir um inquérito para apurar ataques e atos de vandalismo contra imagens religiosas registrados em diferentes regiões do país. A medida ocorre após determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), na quarta-feira (30/9).
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A corporação fez uma análise inicial do caso e identificou elementos para a abertura formal da investigação. A apuração ficará a cargo da Diretoria de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (Dicor).
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Dino acionou a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR) após reunir relatos do que considera uma “onda de ataques” contra símbolos religiosos. Os episódios envolvem casos de vandalismo e destruição de imagens ligadas a diferentes religiões entre março e setembro deste ano.