Campanha de Renan já contava com cancelamento do debate

Campanha do candidato à Presidência, Renan Santos (Missão), havia previsto, antes do cancelamento do debate da TV Globo, a possibilidade de a emissora suspender o evento caso fosse obrigado a participar do encontro. A avaliação ganhou força dentro do partido após o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar nesta quinta-feira (1º) que Renan fosse incluído no debate.

A expectativa interna do Missão era de que a Globo poderia cancelar o debate caso Flávio Bolsonaro (PL) desistisse de participar, uma vez que a entrada de Renan alteraria a composição prevista para o encontro. Horas depois da decisão de Gilmar, Flávio anunciou que não iria ao debate. A Globo posteriormente cancelou o evento.

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Após o cancelamento oficial, Renan Santos afirmou que Flávio cancelou a participação do debate por “medo” e que a Globo não recebeu a equipe do candidato. “A Rede Globo, por alguma razão, não deixou minha equipe entrar. Minha equipe foi até o Projac, não abriram a porta. Beleza, estava indo até lá”, disse.

Antes da decisão judicial, Renan já havia criticado a Globo por não ter sido incluído entre os convidados. Em declaração a uma repórter, o candidato afirmou que a emissora adotava uma postura que considerava antidemocrática e acusou a rede de favorecer Flávio Bolsonaro.

“Queria falar que a Rede Globo não está me chamando para os debates. Ela tem sido antidemocrática, queria falar que é um absurdo tirar o candidato que está em terceiro em todas as pesquisas do debate. Vocês estão sendo injustos com o Brasil inteiro, vocês estão jogando o jogo do Flávio Bolsonaro”, afirmou.

A participação de Renan havia sido inicialmente negada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kássio Nunes Marques, e posteriormente por Cármen Lúcia. Gilmar Mendes, porém, determinou a inclusão do candidato após um pedido apresentado pelo Solidariedade. Na decisão, o ministro considerou que Renan atendia ao critério previsto no regulamento do próprio debate.

Após a decisão de Gilmar, Flávio anunciou que não participaria do debate e atribuiu a desistência ao que chamou de “censura imposta ao evento pelo TSE”.

Com a desistência de Flávio e a determinação para a inclusão de Renan, a Globo cancelou o debate que estava previsto para a noite desta quinta-feira. O encontro seria o último debate presidencial antes do primeiro turno das eleições.



