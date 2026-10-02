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Eleições 2026

Lula diz que Globo "não é dona de tudo" após ausência em debate

Candidato do PT à reeleição afirmou que a decisão de não participar do debate foi tratada como "desastre", mas disse que o resultado negativo foi para a emissora

"Ontem ela descobriu que é importante respeitar as pessoas", declarou Lula - (crédito: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou nesta sexta-feira (2/10), durante caminhada da campanha “O Brasil Pronto pra Mais”, no Rio de Janeiro, que a TV Globo “não é dona de tudo”. A declaração ocorreu ao comentar sua ausência no debate presidencial realizado pela emissora na quinta-feira (1º).

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Lula disse que, embora a decisão de não participar do debate tenha sido tratada por alguns como um “desastre”, o resultado, segundo ele, teria sido negativo para a própria Globo. “Vocês viram ontem que a minha não ida no debate da Globo, que para alguns parecia um desastre a minha não ida, o desastre foi para Globo. Ela ontem descobriu que ela não é dona de tudo”, afirmou.

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“Ontem ela descobriu que é importante respeitar as pessoas”, declarou. A fala ocorreu durante um discurso em que o petista também defendeu a soberania nacional e enfatizou que nenhum estrangeiro deveria explorar as riquezas brasileiras. Ele citou minerais críticos, terras raras, petróleo e a indústria naval como patrimônios e conquistas do país. “Nós queremos é soberania nacional. Aqui nenhum gringo vai meter a mão nas coisas do Brasil”, disse. 

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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 02/10/2026 16:18 / atualizado em 02/10/2026 16:32
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