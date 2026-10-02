Promotoria inspeciona Rio Melchior para avaliar curso d'água

Foram coletadas amostras de água em diferentes locais que servirão para análise das condições do Rio Melchior e dos efluentes lançados no local - (crédito: Divulgação: MPDFT)

A Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural (Prodema) realizou, na quarta-feira (30/9), uma inspeção em diversos pontos do Rio Melchior. Nos últimos anos, a situação do rio está sendo acompanhada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ( MPDFT), e a perícia desta semana visa reunir elementos que fundamentam a continuidade das ações do órgão na área.

Inspeções anteriores haviam constatado indícios de degradação ambiental e riscos ligados ao manejo de resíduos e efluentes na região. Além da equipe do Prodema, a inspeção também contou com a presença da professora e pesquisadora da Universidade de Brasília (UnB) Daniela Mara, que desenvolve estudos na área de biologia relacionados ao Rio Melchior.

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Durante a visita, a especialista coletou amostras de água em diferentes locais. Essas amostras serão utilizadas para analisar as condições do rio e dos efluentes lançados no curso d’água. Segundo a especialista, os resultados do estudo irão mostrar a influência das condições do rio entre os animais aquáticos e os possíveis riscos aos seres humanos.

“Após os testes de toxicidade que serão realizados em nosso laboratório, utilizando peixes-zebra como biossensores, poderemos avaliar a contribuição de cada lançamento de efluentes para a toxicidade da água”, explicou.

A investigação também auxiliará na criação de medidas de recuperação do curso d’água para proteção da população e da biodiversidade.