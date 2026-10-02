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ELEIÇÕES 2026

Flávio, Michelle e aliados convocam eleitores para motociata no DF

Ato está marcado para às 9h deste sábado (3/10), véspera do primeiro turno das eleições de 2026

Michelle e Flávio se unem por motociata no DF - (crédito: Redes sociais)
Michelle e Flávio se unem por motociata no DF - (crédito: Redes sociais)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e o senador e candidato à presidência da república, Flávio Bolsonaro, convocaram eleitores para uma motociata às 9h deste sábado (3/10), na Granja do Torto, na região Norte do Distrito Federal. A manifestação ocorre às vésperas do primeiro turno, marcado para este domingo (4/10).

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Em publicação feita nas redes sociais, diversos candidatos a diferentes cargos participam do conteúdo de divulgação do evento. Além de Flávio e Celina, também marcam presença as candidatas ao Senado, Bia Kicis e Michelle Bolsonaro. 

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"Você, de Brasília, tá chegando a hora, mas ainda dá tempo de deixar escrito que você também fez parte do resgate do nosso Brasil", disse Flávio. 

"Nós vamos fazer a grande motociada às 9h da manhã deste sábado, na Granja do Torto. É a moto da liberdade", completou Celina. 

"Venha nessa homenagem também ao nosso grande capitão. Esperamos por vocês na concentração lá na Granja do Torto! Um grande beijo e até lá", seguiu Michelle. "Venha de carro, venha de moto, venha de jipe, venha a pé, venha do jeito que der! Mas venha", acrescentou Bia. 

 
 
 
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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 02/10/2026 17:59
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