Flávio, Michelle e aliados convocam eleitores para motociata no DF

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e o senador e candidato à presidência da república, Flávio Bolsonaro, convocaram eleitores para uma motociata às 9h deste sábado (3/10), na Granja do Torto, na região Norte do Distrito Federal. A manifestação ocorre às vésperas do primeiro turno, marcado para este domingo (4/10).

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Em publicação feita nas redes sociais, diversos candidatos a diferentes cargos participam do conteúdo de divulgação do evento. Além de Flávio e Celina, também marcam presença as candidatas ao Senado, Bia Kicis e Michelle Bolsonaro.

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"Você, de Brasília, tá chegando a hora, mas ainda dá tempo de deixar escrito que você também fez parte do resgate do nosso Brasil", disse Flávio.

"Nós vamos fazer a grande motociada às 9h da manhã deste sábado, na Granja do Torto. É a moto da liberdade", completou Celina.

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"Venha nessa homenagem também ao nosso grande capitão. Esperamos por vocês na concentração lá na Granja do Torto! Um grande beijo e até lá", seguiu Michelle. "Venha de carro, venha de moto, venha de jipe, venha a pé, venha do jeito que der! Mas venha", acrescentou Bia.

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