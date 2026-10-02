Entrevista de Lula alcança 10 milhões de views, e live de Flávio 5 milhões

Entrevista do Lula com o podcast Flow alcança 10 milhões de views, - (crédito: Reprodução)

A entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Flow Podcast, transmitida na noite desta quinta-feira (1/10), Até a manhã desta sexta-feira (2/10) já alcançou 10 milhões de visualizações no YouTube. No mesmo período, a transmissão feita pelo candidato Flávio Bolsonaro (PL) chegou a 5 milhões de visualizações na plataforma.

Lula havia decidido previamente não comparecer ao debate presidencial organizado pela TV Globo e optou por participar do Flow. A entrevista registrou forte audiência simultânea, chegando a cerca de 1,65 milhão de espectadores conectados ao mesmo tempo e manteve a média ao longo de quase toda a transmissão. Os números superaram o recorde anterior do próprio presidente no programa, registrado durante a campanha de 2022.

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O senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro, por sua vez, chegou a confirmar presença no debate, mas desistiu horas antes do início após decisões judiciais que modificaram as condições estabelecidas inicialmente para o encontro. O candidato realizou então uma live própria durante a noite em seu canal do YouTube TV Celular.

A programação da Globo previa inicialmente a participação de Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante), além de Lula, que já havia comunicado que não compareceria. A configuração do debate, porém, passou por uma sequência de mudanças determinadas pela justiça.

A primeira mudança foi a determinação do ministro Kassio Nunes Marques de incluir o candidato Romeu Zema (Novo) no encontro. Em seguida, a ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que a emissora não poderia mostrar o púlpito vazio destinado a Lula e nem permitir que os demais participantes direcionassem perguntas ao presidente ausente.

Essa possibilidade de perguntar ao candidato ausente fazia parte das regras anteriormente acertadas pela Globo com as assessorias das campanhas.

Outra mudança ocorreu quando o ministro Gilmar Mendes determinou que o candidato Renan Santos (Missão) também fosse incluído no debate. Depois das decisões, Flávio Bolsonaro anunciou que não participaria mais do evento, alegando uma “censura” por parte do STF.

Diante das alterações de última hora e da desistência do senador, a emissora cancelou o debate, e atribuiu a decisão ao que classificou como cenário de “insegurança jurídica” provocado pelas determinações judiciais sobre o formato do programa.

Lula manteve sua participação no podcast Flow, que concentrou parte expressiva da audiência interessada na disputa presidencial. Na transmissão, ele justificou a falta do debate e criticou o modelo atual do evento. O presidente falou também sobre seus mandatos anteriores, seus oponentes e defendeu aliados.

Na live de Flávio, aliados do candidato com Nikolas Ferreira (PL), Carlos Bolsonaro (PL), Gustavo Gayer (PL) e o coach Pablo Marçal participaram da transmissão, onde manifestaram apoio ao senador, fizeram duras críticas à justiça e pediram “votos de confiança” para Flávio.