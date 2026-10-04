Raquel Lyra (PSD) é reeleita governadora de Pernambuco no 1° turno

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), seguirá no comando de PE - (crédito: Divulgação/PSDB)

Raquel Lyra (PSD) foi reeleita governadora de Pernambuco neste domingo (4/10). Com 99,62% das urnas apuradas, a candidata recebeu 53,27% dos votos válidos e garantiu a vitória no primeiro turno. João Campos (PSB) ficou em segundo lugar, com 44,81%.

Raquel está à frente do governo pernambucano desde 2023, após vencer a eleição de 2022 e se tornar a primeira mulher eleita para comandar o estado. Antes, foi deputada estadual e prefeita de Caruaru.

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A campanha foi marcada pela disputa direta entre Raquel e João Campos, que deixaram para trás a antiga aliança entre PSB e PSD no estado. Na reta final, pesquisas mostravam os dois tecnicamente empatados na liderança.

Raquel concorreu novamente ao lado da vice-governadora Priscila Krause (PSD). Também disputaram o governo Ivan Moraes (PSOL), Professora Camila (UP) e Guilherme Fonseca (PSTU).