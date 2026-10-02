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LEI SECA NAS ELEIÇÕES 2026

Veja em quais estados a venda de bebidas está proibida nas eleições

Proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas varia entre os estados e zonas eleitorais no domingo de eleição

Em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal, não haverá qualquer tipo de restrição ao consumo de álcool - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)
Em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal, não haverá qualquer tipo de restrição ao consumo de álcool - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) determinou a aplicação da Lei Seca durante o primeiro turno das eleições. A medida restringe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em todo o estado entre 8h e 18h deste domingo (4/10), período em que os eleitores irão às urnas.

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A regra alcança bares, restaurantes, supermercados, estabelecimentos semelhantes e outros espaços abertos ao público. A portaria que estabelece a proibição foi publicada nesta sexta-feira (2/10) no Diário Oficial da Justiça do TRE-CE, e eleva a 14 o número de estados com aplicação da medida, seja em todo o território, ou não.

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Em Rondônia, a restrição não valerá para todo o estado, mas já foi adotada por duas zonas eleitorais, com horários diferentes conforme o município.

Na 25ª Zona Eleitoral, formada por Alto Paraíso e Monte Negro, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas ficarão suspensos em estabelecimentos comerciais e clubes sociais da 0h às 16h de domingo. A mesma regra deverá ser aplicada em 25 de outubro caso haja segundo turno.

Já na 34ª Zona Eleitoral, que reúne Buritis e Campo Novo de Rondônia, a proibição começa mais cedo. A comercialização, o fornecimento, a distribuição e o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos e espaços abertos ao público ficarão vedados das 18h de sábado (3/10) às 18h de domingo (4/10).

Onde haverá Lei Seca

As regras para a venda de bebidas alcoólicas durante a eleição não são uniformes em todo o país. Em alguns estados, a proibição alcança todo o território. Em outros, apenas determinadas cidades ou zonas eleitorais adotaram a medida.

A Lei Seca será aplicada em todo o estado no Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí e Roraima.

Em outras seis unidades da Federação, a restrição foi definida apenas para parte dos municípios:

  • Bahia;
  • Goiás;
  • Mato Grosso;
  • Rondônia;
  • Sergipe;
  • Tocantins.

Estados sem restrição

Em outros locais, não haverá Lei Seca durante o primeiro turno. É o caso de:

  • Alagoas;
  • Distrito Federal;
  • Espírito Santo;
  • Mato Grosso do Sul;
  • Minas Gerais;
  • Paraíba;
  • Paraná;
  • Pernambuco;
  • Rio de Janeiro;
  • Rio Grande do Norte;
  • Santa Catarina;
  • São Paulo.

Decisão local no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, não há uma determinação única para todo o estado. A adoção da Lei Seca dependerá de decisões dos juízes eleitorais responsáveis por cada região, que poderão estabelecer restrições de acordo com a realidade de suas respectivas zonas eleitorais.

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

Por Letícia Passos
postado em 02/10/2026 11:28
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