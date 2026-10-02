Veja em quais estados a venda de bebidas está proibida nas eleições

Em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal, não haverá qualquer tipo de restrição ao consumo de álcool - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) determinou a aplicação da Lei Seca durante o primeiro turno das eleições. A medida restringe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em todo o estado entre 8h e 18h deste domingo (4/10), período em que os eleitores irão às urnas.

A regra alcança bares, restaurantes, supermercados, estabelecimentos semelhantes e outros espaços abertos ao público. A portaria que estabelece a proibição foi publicada nesta sexta-feira (2/10) no Diário Oficial da Justiça do TRE-CE, e eleva a 14 o número de estados com aplicação da medida, seja em todo o território, ou não.

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Em Rondônia, a restrição não valerá para todo o estado, mas já foi adotada por duas zonas eleitorais, com horários diferentes conforme o município.

Na 25ª Zona Eleitoral, formada por Alto Paraíso e Monte Negro, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas ficarão suspensos em estabelecimentos comerciais e clubes sociais da 0h às 16h de domingo. A mesma regra deverá ser aplicada em 25 de outubro caso haja segundo turno.

Já na 34ª Zona Eleitoral, que reúne Buritis e Campo Novo de Rondônia, a proibição começa mais cedo. A comercialização, o fornecimento, a distribuição e o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos e espaços abertos ao público ficarão vedados das 18h de sábado (3/10) às 18h de domingo (4/10).

Onde haverá Lei Seca

As regras para a venda de bebidas alcoólicas durante a eleição não são uniformes em todo o país. Em alguns estados, a proibição alcança todo o território. Em outros, apenas determinadas cidades ou zonas eleitorais adotaram a medida.

A Lei Seca será aplicada em todo o estado no Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí e Roraima.

Em outras seis unidades da Federação, a restrição foi definida apenas para parte dos municípios:

Bahia;

Goiás;

Mato Grosso;

Rondônia;

Sergipe;

Tocantins.

Estados sem restrição

Em outros locais, não haverá Lei Seca durante o primeiro turno. É o caso de:



Alagoas;

Distrito Federal;

Espírito Santo;

Mato Grosso do Sul;

Minas Gerais;

Paraíba;

Paraná;

Pernambuco;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Norte;

Santa Catarina;

São Paulo.

Decisão local no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, não há uma determinação única para todo o estado. A adoção da Lei Seca dependerá de decisões dos juízes eleitorais responsáveis por cada região, que poderão estabelecer restrições de acordo com a realidade de suas respectivas zonas eleitorais.