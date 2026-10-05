O casal, que recentemente foi envolvido em polêmicas nas redes sociais com a apresentadora Xuxa Meneghel, foi derrotado nas urnas - (crédito: Instagram/ reprodução conradooficial)





Andréa Sorvetão e o marido, Conrado, que disputaram cargos nas eleições de 2026, mas não conseguiram se eleger.

O casal, que recentemente foi envolvido em polêmicas nas redes sociais com a apresentadora Xuxa Meneghel, foi derrotado nas urnas. A ex-Paquita recebeu apenas 2.529 votos, o que representa míseros 0,03% da preferência dos eleitores; enquanto ele teve mais de 2.200 votos, com 0,03% também dos votos no Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Andréa Sorvetão era candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2026, filiada ao partido Democracia Cristã (DC). O marido, o cantor Conrado, tentava ser deputado estadual pelo mesmo partido.

A relação do casal com Xuxa teve rompimento público há cerca de cinco anos. Além de divergências políticas, eles brigam na Justiça por dívidas de Sorvetão e Conrado, que moraram em um imóvel de Xuxa por sete meses, mas não pagaram despesas devidas.

O texto Andréa Sorvetão e Conrado amargam derrota nas urnas após tentarem cargos políticos foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.