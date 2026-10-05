Anielle Franco, irmã de Marielle, é eleita a deputada federal mais votada do RJ

Anielle teve a 9ª maior votação entre os 46 deputados federais eleitos pelo Rio de Janeiro - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil )

Anielle Franco (PT), ex-ministra da Igualdade Racial e irmã da ex-vereadora Marielle Franco, foi eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro. Ela alcançou 149.726 votos, sendo a mulher mais bem votada do estado nestas eleições. Anielle teve a 9ª maior votação entre os 46 deputados federais eleitos pelo Rio de Janeiro. Esse será o primeiro mandato dela na Câmara dos Deputados.

Nas redes sociais, Anielle agradeceu pelos votos conquistamos e reafirmou o legado de Marielle. "Chegamos até com coragem, verdade e propósito! Continuamos por Marielle, pelo povo brasileiro, pelo nosso Brasil. Vai ter cria da Maré e irmã de Marielle no Congresso Nacional", disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Novo Senado amplia força do PL e pressiona STF e próximo governo

Nascida na favela da Maré, no Rio de Janeiro, Anielle é mãe de duas meninas, jornalista, educadora, jogadora de vôlei desde criança, mestre em relações étnico-raciais (CEFET/RJ), doutoranda em linguística aplicada (UFRJ) e foi diretora do Instituto Marielle Franco.

Anielle foi ministra da Igualdade Racial no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre 2023 a 2026. Um dos principais projetos de Anielle à frente da pasta foi o programa Juventude Negra Viva, que visa reduzir a violência contra a população negra, sobretudo os jovens, e ampliar as oportunidades em trabalho, cultura, saúde e esportes.

Outra forte atuação de Anielle é na memória e legado da irmã, Marielle Franco, que foi assassinada pela milícia no Rio de Janeiro em 2018.