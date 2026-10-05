Edinho nega mudanças no ministério de Lula como estratégia para o 2º turno

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, foi questionado nesta segunda-feira (5/10) sobre a possibilidade de Lula anunciar mudanças no ministério durante o segundo turno para atrair novos eleitores, Edinho negou que o assunto tenha sido tratado pela campanha. O questionamento foi feito durante conversa com jornalistas após reunião de coordenação para a campanha do 2° turno com integrantes do PT.

“Na campanha nunca falamos sobre isso”, disse. Segundo ele, a escolha de ministros é uma atribuição do presidente da República e não deve ser utilizada como estratégia eleitoral. Edinho também afirmou que existem notícias sendo divulgadas sem, segundo ele, correspondência com a realidade.

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Sobre a governabilidade de Lula diante de um Congresso de perfil mais conservador, o presidente do PT afirmou que o presidente tem capacidade de diálogo para construir uma maioria parlamentar. “O presidente Lula é um líder com muita capacidade de diálogo”, afirmou. Para Edinho, essa capacidade permitirá ao presidente estabelecer acordos e buscar a aprovação das mudanças defendidas pelo governo.



Coordenação poderá ganhar novos integrantes

Edinho também confirmou que lideranças eleitas no primeiro turno poderão ser incorporadas à coordenação da campanha no segundo turno. Ele citou governadores e senadores eleitos que permanecerão em Brasília e deverão participar de novas conversas. “São lideranças que podem ajudar bastante”, afirmou. Segundo ele, ainda não há nomes definidos para a ampliação da coordenação.