Edinho diz que segundo turno será de confronto entre projetos

A construção do cenário de neutralidade tem sido uma das principais missões atribuídas a Edinho pelo presidente - (crédito: Divulgação/PT)

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, afirmou nesta segunda-feira (5/10) que o segundo turno da eleição será marcado pelo confronto direto entre os projetos representados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo senador Flávio Bolsonaro. A declaração foi dada a jornalistas após reunião da coordenação da campanha, em Brasília.

Segundo Edinho, o encontro reuniu lideranças que participaram da construção da estratégia eleitoral no primeiro turno e teve como objetivo reorganizar a atuação da campanha nos estados para a nova etapa da disputa. “O segundo turno é uma outra eleição. Nós sabemos que é uma eleição de confronto direto de projetos”, afirmou.

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Ao comentar o adversário de Lula, Edinho fez críticas à atuação política de Flávio Bolsonaro e afirmou que ele representa um projeto que, segundo o dirigente petista, possui relações com milícias do Rio de Janeiro. Edinho também mencionou a divulgação de áudios e mensagens que, segundo ele, mostrariam ligações entre Flávio Bolsonaro e o Banco Master e seu controlador, Daniel Vorcaro. “Está muito claro o que o Flávio Bolsonaro representa”, disse.

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Edinho também acusou o senador de defender a entrega das riquezas naturais brasileiras ao governo dos Estados Unidos. Para o presidente do PT, a eleição colocará o eleitor diante da escolha entre os dois projetos. “O Brasil vai ter que fazer essa escolha”, afirmou.

PT diz que primeiro turno foi de prestação de contas

Ao avaliar a estratégia adotada no primeiro turno, Edinho afirmou que a campanha teve como objetivo apresentar ao eleitorado as realizações dos governos de Lula e o que classificou como um processo de “reconstrução do Brasil”.

Ele citou programas e ações como o Minha Casa, Minha Vida, a transposição do rio São Francisco, a reorganização do Sistema Único de Saúde (SUS) e medidas relacionadas à tributação e à segurança pública. “Nós fizemos um primeiro turno para mostrar ao povo brasileiro tudo que o presidente Lula fez”, declarou.

O dirigente reconheceu, porém, que, na avaliação do partido, as ações realizadas ainda estão distantes das expectativas da população. Por isso, afirmou que a campanha pretende mudar o foco no segundo turno. “Já que nós prestamos contas, nós queremos fazer o confronto de projeto”, afirmou.

