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ELEIÇÕES 2026

Conhecido como "gay de direita", candidato se revolta e declara apoio a Lula

João Pedro Sastre (MDB-SP) recebeu 294 votos e destacou que, ao contrário de outros candidatos da direita, não recebeu recursos partidários suficientes

João Pedro Sastre, conhecido como
João Pedro Sastre, conhecido como "Gay de Direita", muda de lado e declara apoio à Lula - (crédito: Reproduação / Instagam / João Pedro Sastre)

João Pedro Sastre (MDB-SP), conhecido como "Gay de Direita", foi às redes sociais nesta terça-feira (6/10) para manifestar revolta pela baixa quantidade de votos recebidos no primeiro turno das eleições de 2026. No último domingo (4/10), Sastre foi votado por 294 eleitores para uma vaga na Câmara dos Deputados. Além de afirmar ter sido "traído", declarou apoio à candidatura de Lula (PT) à Presidência.

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"Nós somos vencidos em algumas ocasiões e não derrotados. Muita gente está vindo aqui falar que muitas pessoas da direita também não se elegeram. Eu sei que não. Só que, no meu caso, o que pegou foi a minha baixa votação. Essas pessoas da direita que não se elegeram receberam muito recurso partidário, coisa que eu não tive", declarou, por meio da postagem. 

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Além disso, Sastre destacou o tratamento ruim que recebeu durante a campanha, além da "falta de apoio e falta de votos pelo eleitorado da direita". Disse, ainda, ter "sentido na pele" o que é ser um jovem gay na direita. "Neste segundo turno, a gente vai de 13. Adeus, bolsonarismo. Flávio perdeu um soldado. Agora é hora de recalcular a rota e seguir em frente", completou.  

De acordo com dados fornecidos pela Justiça Eleitoral, Sastre recebeu, ao todo, tanto da Direação Nacional quanto da Estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), R$ 103,8 mil para a campanha.

Veja o vídeo publicado por João Pedro: 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 06/10/2026 16:45
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