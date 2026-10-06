Edinho fala em reforma do Judiciário mas evita falar de Lula e Moraes

"A sociedade brasileira entendeu que a crise do Judiciário é uma crise do governo e o maior representante do Estado é o presidente", reconheceu Edinho - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/D.A Press)

Presidente do PT e um dos coordenadores de campanha à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, Edinho Silva reafirmou nesta terça-feira (6/10) que a corrida eleitoral do candidato petista para o segundo turno das eleições manterá foco na defesa de reformas no Poder Judiciário.

"É necessário que se reforme o Poder Judiciário brasileiro, é necessário que se mude o modelo do Poder Judiciário brasileiro", disse Edinho em entrevista à CNN. O dirigente também reconheceu que a crise entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) refletiu na derrota do presidente no primeiro turno.

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"A sociedade brasileira entendeu que a crise do Judiciário é uma crise do governo e o maior representante do Estado é o presidente (Lula). Então, jogou sobre ele uma responsabilidade que não é dele, mas jogou sobre ele. E nós reconhecemos isso", admitiu.

Além do efeito da crise entre ministros do Supremo, as eleições de domingo (4) mostraram que esse cenário teve efeito na vitória de senadores do PL — partido de Flávio Bolsonaro — que focaram seus discursos em impeachment de juízes da Corte.

Essa ligação foi questionada por Edinho, que acusou possíveis incoerências entre melhorias no Judiciário com a família Bolsonaro.

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"O pai demitiu ministro, afastou delegado da Polícia Federal para impedir que a família fosse investigada nos malfeitos que os filhos cometeram. Como alguém que tem essa história pode falar em reforma do Poder Judiciário, inclusive fortalecer o Poder Judiciário, melhorar o Poder Judiciário? Uma imensa contradição. Como alguém que tem ligação com o crime, com a milícia, pode falar de segurança pública?", completou ao falar de Flávio.