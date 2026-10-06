Lula reúne governadores eleitos do NE para definir estratégias no 2º turno

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse que pretende mobilizar eleitores, parlamentares e prefeitos do estado para ampliar o apoio a Lula no segundo turno - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe nesta terça-feira (6/10) governadores petistas eleitos em primeiro turno no Nordeste para discutir estratégias para a campanha presidencial no segundo turno.

Realizado no Palácio da Alvorada, em Brasília, o encontro também conta com a participação de senadores da base aliada do governo. A conversa com esses parlamentares, além de tratar da corrida eleitoral, ocorre enquanto o Senado se prepara para discutir, em Plenário, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1.

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O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reeleito em primeiro turno, afirmou que a reunião desta terça vai definir as prioridades da campanha nacional no estado. “Vamos conversar com eleitores do Ceará que votaram em branco, nulo, quem não votou e até quem votou por outro candidato”, afirmou Elmano, em conversa com jornalistas, antes de ir à reunião.

Segundo ele, vão participar desse encontro com o petista os senadores do Ceará Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB). Nas eleições de domingo, as urnas cearenses apontaram que 63,29% dos eleitores votaram em Lula e 31,27%, em Flávio Bolsonaro (PL).

Também presente na reunião com Lula no Alvorada hoje, o governador reeleito pelo PT na Bahia, Jerônimo Rodrigues, repetiu o objetivo de mobilizar eleitores, parlamentares e prefeitos de cidades do estado, que deu 64,41% dos votos a Lula no primeiro turno, para garantir a vitória do petista.