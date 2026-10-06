Alcolumbre está determinado a votar fim da 6x1 antes do 2º turno, diz Guimarães

Segundo Guimarães, a sessão desta terça-feira, às 16h, terá pauta única, e Alcolumbre seguirá "religiosamente" o regimento - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou nesta terça-feira (6/10) que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está “determinado” a colocar em discussão e votação, antes do segundo turno, a PEC que prevê o fim da escala 6x1.

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“Davi está muito determinado, foi muito corajosa a posição dele. Vou comunicar ao presidente Lula que a posição dele é colocar a matéria em votação e discussão. Vamos votar a matéria antes do segundo turno”, disse a jornalistas após reunião na residência oficial do presidente do Congresso.

Segundo Guimarães, a sessão marcada para esta terça, às 16h, terá pauta única, e Alcolumbre seguirá “religiosamente” o regimento. “Ele quer que o Senado debata, quer que os senadores se manifestem de um lado ou de outro”, disse o ministro. Ele avalia que será um grande debate e afirmou que o Brasil precisa conhecer a posição de todos os senadores. “Eu quero ver a turma do Flávio Bolsonaro votar contra. Eu tô pagando pra ver, pra ver essa atitude que eles puderem tomar”, destacou.

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O ministro contou ainda que a líder do governo Lula no Senado, senadora Teresa Leitão, também participou da reunião com o presidente do Congresso. No encontro, os dois elogiaram Alcolumbre pela prioridade dada à PEC. “Foi um grande gesto que ele fez na sexta-feira e nós viemos em nome do governo parabenizá-lo e fazer esse reconhecimento público”, afirmou Guimarães.

Para o ministro, as expectativas são de aprovação da PEC. “O Brasil precisa dessa matéria e os trabalhadores precisam de mais um dia de descanso.” Ele também reforçou a importância da mobilização dos senadores para fazer o debate.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

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