6x1: Jaques cobra posição de aliados de Flávio: "Quem é contra que mostre a cara e vote contra"

Jaques Wagner também acusou aliados de Flávio Bolsonaro (PL) de tentar esvaziar o plenário para impedir o avanço da matéria - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O governo Lula articula para que a PEC que acaba com a escala 6x1 avance no Senado ainda neste mês. Antes do início da primeira sessão de discussão da proposta, nesta terça-feira (6/10), o senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou que houve um entendimento com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para realizar três sessões de debate nesta semana e deixar a votação para a próxima.

“O que me foi transmitido foi o que eu disse aqui, três sessões de debate essa semana e semana que vem pautar a votação”, afirmou confirmando que recebeu a informação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, José Guimarães.

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Segundo Wagner, a estratégia prevê discussões nesta terça, quarta (7) e quinta-feira (8), com a intenção de votar a PEC em primeiro e segundo turnos na semana seguinte. O senador demonstrou confiança em alcançar o quórum mínimo para abrir as sessões de discussão, estimado por ele em 41 senadores, e cobrou a presença dos parlamentares contrários à proposta. Para votação de uma emenda constitucional, são necessários 49 votos favoráveis. “Quem é contra que mostre a cara e vote contra”, disse. Wagner também acusou aliados de Flávio Bolsonaro (PL) de tentar esvaziar o plenário para impedir o avanço da matéria.

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Flávio criticou hoje a proposta e defendeu uma alternativa baseada na liberdade para que o trabalhador organize a própria jornada.

“A nossa proposta é dar essa liberdade para que o trabalhador monte a sua jornada de trabalho conforme a sua possibilidade, a sua necessidade. […] O Lula em quatro anos de governo não faz. Agora, no meio do segundo turno, ele vem de uma forma oportunista querer fazer um movimento”, disse.