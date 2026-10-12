Lula assiste a missa por Nossa Senhora Aparecida no Alvorada

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanha, na manhã desta segunda-feira (12/10), uma missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na capela do Palácio da Alvorada, em Brasília. A celebração teve início por volta das 9h, conforme a programação divulgada pela Presidência da República para o feriado dedicado à padroeira do Brasil.

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Também estão na capela a primeira-dama, Janja da Silva, o ex-ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador do Piauí, Rafael Fonteles. A participação de Lula ocorre em meio à mobilização das campanhas presidenciais em torno do eleitorado católico e à repercussão da desinformação que associou o senador Flávio Bolsonaro (PL) a uma suposta intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do país.

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Após a celebração religiosa, Lula deverá falar com a imprensa. A declaração está prevista na agenda da manhã.