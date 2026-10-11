InícioPolítica
Eleições 2026

Mendonça determina que CUT apague publicações com críticas a Flávio

Ministro vê indícios de irregularidade da veiculação de propaganda eleitoral em perfil institucional

Ministro André Mendonça, do TSE, vê indícios de irregularidade da veiculação de propaganda eleitoral em perfil institucional - (crédito: Alejandro Zambrana/STF)
Ministro André Mendonça, do TSE, vê indícios de irregularidade da veiculação de propaganda eleitoral em perfil institucional - (crédito: Alejandro Zambrana/STF)

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou neste domingo (11/10) que a Central Única dos Trabalhadores (CUT) apague, em até 3 horas, cinco publicações veiculadas no Instagram com críticas ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Ele também encaminhou a medida para análise do Plenário da Corte. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na decisão, o magistrado entendeu que as peças estão diretamente orientadas à disputa presidencial em curso e apontou para a irregularidade da divulgação de tais conteúdos em uma conta institucional. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ele avalia que as postagens configuram um aparente caso de irregularidade da veiculação de propaganda eleitoral em perfil institucional, mas adia para depois da apresentação da defesa da CUT uma análise da veracidade das postagens.

“A circunstância de algumas afirmações poderem, em tese, integrar o debate político legítimo não afasta a incidência da vedação específica à veiculação de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica”, disse. 

Além disso, o ministro indeferiu, por ora, o pedido de proibição genérica de veiculação de futuras publicações de natureza eleitoral nos perfis da CUT, sem prejuízo do exame de novas condutas especificamente identificadas. 

As postagens relacionam a eleição de Flávio a consequências negativas para os eleitores e procuram desestimular o voto em sua candidatura. Nas publicações, Flávio é vinculado à milícia, ao não reajuste do salário mínimo, ao congelamento das aposentadorias, ao fim do Pix e à manutenção da escala de trabalho 6x1. 

O ministro também determina que a CUT preserve integralmente os arquivos correspondentes às publicações, sob pena de multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento da ordem de remoção.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 11/10/2026 22:18
x