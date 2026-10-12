Flávio Bolsonaro participa de missa em homenagem a Nossa Senhora na Catedral

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, participou nesta segunda-feira (12/10) de uma celebração em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na Catedral de Brasília - (crédito: João Pedro Carvalho/Agência Ceub)

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, participou nesta segunda-feira (12/10) de uma celebração em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na Catedral de Brasília. O evento contou com a presença de representantes da comunidade evangélica e de autoridades políticas.

Durante a homilia, o padre Agenor Vieira cumprimentou Flávio e os demais convidados presentes à solenidade. O religioso também saudou o pastor Pedro e as autoridades evangélicas que acompanhavam a celebração.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais: Flávio faz discurso em clima de vitória e até escolhe pai para pôr a faixa

“Quero acolher de modo carinhoso Flávio Bolsonaro, senador da República e candidato à Presidência da República. Seja muito bem-vindo à nossa igreja, querido Flávio”, declarou o padre.

Agenor Vieira também cumprimentou Fernanda Bolsonaro, esposa do senador, além do senador Izalci e da senadora eleita Bia Kicis, citados durante a saudação. O religioso ainda recebeu o deputado federal Alfredo Gaspar, candidato a vice-presidente na chapa de Flávio.