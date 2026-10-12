EBC nega responsabilidade por falha de áudio em propaganda do PL

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) negou, nesta segunda-feira (12/10), ter responsabilidade pela falha de áudio na propaganda eleitoral do Partido Liberal (PL), exibida às 13h. Em nota oficial, a empresa afirmou que o problema atingiu igualmente todas as emissoras que transmitem o horário eleitoral gratuito e que a operação de exibição é responsabilidade do pool de emissoras.

Segundo a EBC, a exibição da propaganda presidencial naquele horário estava a cargo de outra empresa integrante do pool, grupo responsável pela geração e distribuição do sinal para todo o país. A divisão das tarefas entre as emissoras é definida pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), que organiza a operação.

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A empresa citou o artigo 64 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.610/2019 e a Resolução TSE nº 23.778/2026, que estabelece o plano de mídia do segundo turno. De acordo com a EBC, cabe ao pool receber os arquivos enviados pelas campanhas e gerar o sinal da propaganda eleitoral distribuído nacionalmente.

“Mais uma vez, a EBC refuta a informação de que foi responsável por qualquer erro. E agradece ao SBT por ter reconhecido publicamente que se equivocou ao acusar injustamente a EBC”, afirmou a empresa na nota.

A EBC informou ainda que aguarda um pronunciamento da Abert sobre as causas da falha de áudio.

O Tribunal Superior Eleitoral, por sua vez, esclareceu que o problema de áudio registrado hoje no horário eleitoral do candidato Flavio Bolsonaro ocorreu devido a um problema técnico no pool de Mídias.

"No momento da finalização das mídias, antes da exibição, não foram carregados os áudios de nenhuma das duas propagandas de televisão em bloco desta segunda-feira (12), às 13h, para o cargo de presidente da República", explicou.