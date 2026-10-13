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Eleições 2026

A menos de 15 dias do 2º turno, Flávio recua e diz que votará a favor do fim da 6x1

O senador e candidato ao Planalto defendeu, no entanto, que os trabalhadores tenham liberdade para organizar os próprios horários. As declarações foram dadas após visita ao pai, Jair Bolsonaro, em Brasília

Flávio chega para visita a Jair, que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Flávio chega para visita a Jair, que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Às vésperas do segundo turno das eleições à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (13/10) que votará a favor do fim da escala de trabalho 6x1. O candidato ao Planalto, no entanto, defendeu que os trabalhadores tenham liberdade para organizar os próprios horários.

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“Eu vou votar a favor do fim da escala 6x1. Só que a gente defende algo ainda melhor sempre. Eu queria que tivesse liberdade para o trabalhador montar, montar seus horários de trabalho”, declarou.

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A declaração foi dada após Flávio visitar o pai, Jair Bolsonaro, na manhã de hoje, no Jardim Botânico, em Brasília. O senador chegou ao condomínio onde o ex-presidente cumpre pena em regime domiciliar por volta das 9h40.

A visita foi retomada após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedida na segunda-feira (12).

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 13/10/2026 10:51 / atualizado em 13/10/2026 11:54
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