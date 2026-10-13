A menos de 15 dias do 2º turno, Flávio recua e diz que votará a favor do fim da 6x1

Flávio chega para visita a Jair, que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Às vésperas do segundo turno das eleições à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (13/10) que votará a favor do fim da escala de trabalho 6x1. O candidato ao Planalto, no entanto, defendeu que os trabalhadores tenham liberdade para organizar os próprios horários.

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“Eu vou votar a favor do fim da escala 6x1. Só que a gente defende algo ainda melhor sempre. Eu queria que tivesse liberdade para o trabalhador montar, montar seus horários de trabalho”, declarou.

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A declaração foi dada após Flávio visitar o pai, Jair Bolsonaro, na manhã de hoje, no Jardim Botânico, em Brasília. O senador chegou ao condomínio onde o ex-presidente cumpre pena em regime domiciliar por volta das 9h40.

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A visita foi retomada após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedida na segunda-feira (12).