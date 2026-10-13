Flávio chega para 1ª visita a Bolsonaro após 3 meses de proibição

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, visita o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta terça-feira (13/10), em Brasília. Flávio chegou ao condomínio onde o pai cumpre pena em regime domiciliar por volta das 9h40, após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para a retomada das visitas.
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Segundo Moraes, não houve motivo para prorrogar a restrição que se encerrou ontem (12). O ministro, no entanto, manteve as condições estabelecidas anteriormente para os encontros.
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Na decisão, Moraes afirmou que “não houve qualquer fato superveniente que indicasse a necessidade de eventual prorrogação”. O magistrado também determinou que as visitas ocorram “nos mesmos horários, condições e medidas de segurança anteriormente fixados, estando vedada a finalidade político-eleitoral e a divulgação de quaisquer manifestos ou declarações, inclusive por terceiros, independentemente do meio utilizado”.
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Na véspera do encontro, Flávio comemorou a decisão durante uma coletiva de imprensa e disse estar ansioso para rever o pai. O senador afirmou que pretende conversar com Jair Bolsonaro na condição de filho, e não como candidato à Presidência.
“Estou ansioso para dar um abraço forte nele, ver como está o rosto dele, como está o ânimo dele com tudo o que aconteceu, porque só estou sabendo por terceiras pessoas”, comentou.