Quaest: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula 44% em votos totais; há empate técnico

A Quaest divulgou nesta quarta-feira (14/10) a sua primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial de 2026.

Em votos totais, Flávio Bolsonaro tem 46% das intenções de voto, enquanto Lula registra 44%. Os eleitores indecisos representam 1%, e 9% afirmam que pretendem votar em branco ou nulo. O resultado configura empate técnico entre os dois candidatos, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

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A pesquisa ouviu 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre 10 e 13 de outubro. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e custou R$ 338.178. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

Outros dados da pesquisa

Além da intenção de voto, o levantamento investigou a possibilidade de os eleitores mudarem de escolha até o segundo turno. Para 91% dos entrevistados, o voto já está definido, enquanto 9% afirmam que ainda podem mudar de ideia.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro aparece com 43% das intenções de voto, contra 42% de Lula. Nesse cenário, 8% dizem que pretendem votar em branco ou nulo, e 7% estão indecisos.