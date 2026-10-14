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Quaest: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula 44% em votos totais; há empate técnico

Os eleitores indecisos representam 1%, e 9% afirmam que pretendem votar em branco ou nulo

Flávio Bolsonaro e Lula - (crédito: Miguel SCHINCARIOL / AFP - Ricardo Stuckert / PR)
Flávio Bolsonaro e Lula - (crédito: Miguel SCHINCARIOL / AFP - Ricardo Stuckert / PR)

A Quaest divulgou nesta quarta-feira (14/10) a sua primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial de 2026. 

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Em votos totais, Flávio Bolsonaro tem 46% das intenções de voto, enquanto Lula registra 44%. Os eleitores indecisos representam 1%, e 9% afirmam que pretendem votar em branco ou nulo. O resultado configura empate técnico entre os dois candidatos, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

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A pesquisa ouviu 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre 10 e 13 de outubro. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e custou R$ 338.178. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

Outros dados da pesquisa

Além da intenção de voto, o levantamento investigou a possibilidade de os eleitores mudarem de escolha até o segundo turno. Para 91% dos entrevistados, o voto já está definido, enquanto 9% afirmam que ainda podem mudar de ideia.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro aparece com 43% das intenções de voto, contra 42% de Lula. Nesse cenário, 8% dizem que pretendem votar em branco ou nulo, e 7% estão indecisos.

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Paulo Floro

Subeditor

Jornalista pernambucano residente em Brasília. Tem graduação em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco e mestrado em Comunicação pela UFPB. Tem passagens pela Agência Nordeste, Jornal do Comercio e Revista O Grito!. Especialista na cobertura

Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Paulo Floro e Nathallie Lopes
postado em 14/10/2026 18:11 / atualizado em 14/10/2026 18:48
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