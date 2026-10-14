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Eleições 2026

MPF investiga Meta e X por bloqueio de contas em período eleitoral

Ministério Público apura denúncias sobre bloqueios e suspensões indevidas de perfis, sem explicação, por postagens de cunho político nas plataformas

Levantamento que embasou denúncia reúne mais de mil relatos de bloqueios indevidos no período eleitoral, sendo que 22% deles foram feitos sem explicação - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Levantamento que embasou denúncia reúne mais de mil relatos de bloqueios indevidos no período eleitoral, sendo que 22% deles foram feitos sem explicação - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Ministério Público Federal (MPF) abriu investigação contra a Meta — dona do WhatsApp, Instagram e Facebook — e contra o X por supostos bloqueios e suspensões de contas sem justificativa, por postagens de cunho político. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (14/10) pelo MPF.

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O procedimento é conduzido pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), após pedido das entidades da sociedade civil Artigo 19, Conectas Direitos Humanos, Sleeping Giants Brasil e CTRL+Z. A PFDC deu cinco dias para que as plataformas prestem explicações. 

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Levantamento feito pela CTRL+Z reúne mais de mil relatos de bloqueios indevidos no período eleitoral, sendo que 22% deles foram feitos sem explicação. A maior parte dos perfis prejudicados apoia a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o MPF, Meta e X terão que  esclarecer se as medidas ocorreram por decisões judiciais ou por seus algoritmos, e deverão comprovar que os usuários foram devidamente notificados antes das restrições.

As duas plataformas vêm sendo alvo de críticas por sua atuação no período de campanha. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pediu explicações a ambas sobre o favorecimento ou bloqueio de posts, após reclamações da campanha de Lula.

IA em campanha

Em outra frente, a campanha do presidente pediu ao TSE, hoje, ações contra a Meta por suposto favorecimento ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em sua ferramenta de inteligência artificial (IA).

Testes de usuários da plataforma, publicados nas redes, mostram que a ferramenta se nega a produzir imagens ligadas a Lula, mas que gera artes sobre Flávio Bolsonaro. Segundo a legislação eleitoral, as IAs estão proibidas de produzir conteúdo eleitoral. 

A Meta, por sua vez, afirmou ter tomado medidas para restringir o conteúdo político, após as denúncias.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 14/10/2026 16:53
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