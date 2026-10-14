MPF investiga Meta e X por bloqueio de contas em período eleitoral

Levantamento que embasou denúncia reúne mais de mil relatos de bloqueios indevidos no período eleitoral, sendo que 22% deles foram feitos sem explicação - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Ministério Público Federal (MPF) abriu investigação contra a Meta — dona do WhatsApp, Instagram e Facebook — e contra o X por supostos bloqueios e suspensões de contas sem justificativa, por postagens de cunho político. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (14/10) pelo MPF.

O procedimento é conduzido pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), após pedido das entidades da sociedade civil Artigo 19, Conectas Direitos Humanos, Sleeping Giants Brasil e CTRL+Z. A PFDC deu cinco dias para que as plataformas prestem explicações.

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Levantamento feito pela CTRL+Z reúne mais de mil relatos de bloqueios indevidos no período eleitoral, sendo que 22% deles foram feitos sem explicação. A maior parte dos perfis prejudicados apoia a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o MPF, Meta e X terão que esclarecer se as medidas ocorreram por decisões judiciais ou por seus algoritmos, e deverão comprovar que os usuários foram devidamente notificados antes das restrições.

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As duas plataformas vêm sendo alvo de críticas por sua atuação no período de campanha. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pediu explicações a ambas sobre o favorecimento ou bloqueio de posts, após reclamações da campanha de Lula.

IA em campanha

Em outra frente, a campanha do presidente pediu ao TSE, hoje, ações contra a Meta por suposto favorecimento ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em sua ferramenta de inteligência artificial (IA).

Testes de usuários da plataforma, publicados nas redes, mostram que a ferramenta se nega a produzir imagens ligadas a Lula, mas que gera artes sobre Flávio Bolsonaro. Segundo a legislação eleitoral, as IAs estão proibidas de produzir conteúdo eleitoral.

A Meta, por sua vez, afirmou ter tomado medidas para restringir o conteúdo político, após as denúncias.