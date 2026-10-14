InícioPolítica
Eleições 2026

Aliados divulgam "Flaviômetro" para cobrar empenho na campanha

Plataforma aponta que nomes como Michelle Bolsonaro e Jair Renan estão há dias sem postar a favor de Flávio Bolsonaro nas redes sociais

Plataforma Flaviômetro monitora redes sociais de candidatos bolsonaristas e cobra apoio à campanha de Flávio Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Flaviômetro)
Plataforma Flaviômetro monitora redes sociais de candidatos bolsonaristas e cobra apoio à campanha de Flávio Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Flaviômetro)

Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgaram a plataforma “Flaviômetro” como forma de cobrar engajamento na campanha à Presidência da República. O painel monitora publicações que mencionam o candidato ou pedem voto para Flávio, e traz uma lista dos “ausentes”, que estão há mais de dois dias sem postar.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O site foi anunciado pelo deputado federal reeleito Gustavo Gayer (PL-GO), em vídeo publicado ontem (13/10) em seu canal do Youtube. Segundo a plataforma, a senadora eleita e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) lidera o ranking dos ausentes, e está há mais de seis dias sem publicar sobre Flávio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Além de Michelle, estão como ausentes aliados como o deputado federal eleito Jair Renan (PL-SC), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e a governadora do DF, Celina Leão. Ambos estão há, ao menos, seis dias sem falar sobre Flávio nas redes, de acordo com a plataforma. O site monitora posts feitos a partir do dia 8 de outubro.

  • Leia também: Flávio Bolsonaro quer reduzir maioridade penal na PEC da Segurança

No momento da publicação desta matéria, o deputado reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) liderava o ranking, seguido dos também deputados eleitos Lucas Pavanato (PL-SP) e Jeffrey Chiquini (Novo-PR). 

Cobrança

Como os dados são atualizados em tempo real, as listas mudam constantemente. O site monitora uma série de métricas das redes sociais, e calcula o engajamento de cada candidato eleito no primeiro turno.

“Não tem como fugir e agora, sim, a gente vai saber exatamente quem está e quem não está  fazendo campanha para Flávio Bolsonaro. E você tem uma ferramenta para poder cobrar das pessoas”, disse Gayer ao anunciar o “Flaviômetro”. No vídeo, ele explica sobre o funcionamento da plataforma.

Não está claro quem criou o site. Segundo Gayer, em seu vídeo, a divulgação foi combinada com o próprio Flávio, que compartilhou o conteúdo em suas próprias redes.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 14/10/2026 21:04 / atualizado em 14/10/2026 21:10
x