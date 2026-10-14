Erika Hilton diz que fim da 6x1 ‘não para de pé’ se Flávio vencer eleições

Segundo a parlamentar, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e seus aliados estariam apostando em uma vitória eleitoral para, posteriormente, alterar medidas aprovadas pelo Congresso - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) afirmou que o fim da escala 6x1 corre o risco de ser revertido caso o grupo político de Jair Bolsonaro conquiste a Presidência da República.

Segundo a parlamentar, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e seus aliados estariam apostando em uma vitória eleitoral para, posteriormente, alterar medidas aprovadas pelo Congresso.

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“Se o clã Bolsonaro se eleger presidente do Brasil, essa proposta não para de pé”, declarou Hilton, ao demonstrar preocupação com o futuro da proposta que prevê mudanças na jornada de trabalho.

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Na avaliação da deputada, a mudança de posicionamento atribuída a Flávio Bolsonaro em relação ao tema estaria relacionada à expectativa de vitória nas eleições. Ela sustenta que o senador e seus aliados acreditam que poderão contar com maioria no Congresso para modificar decisões tomadas antes do resultado do pleito.

“Eles estão dizendo que vão aprovar a nossa proposta agora porque eles acham que já são vitoriosos do pleito eleitoral”, afirmou.

Hilton também criticou a atuação do PL durante a tramitação da proposta e disse que o partido historicamente se opôs ao avanço da medida. A parlamentar defendeu a manutenção do texto com seis meses de transição e rejeitou a possibilidade de ampliar o prazo para cinco anos.

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Para a deputada, uma eventual mudança no cenário político poderia abrir espaço para a substituição do texto por outra proposta sobre a jornada de trabalho, o que, segundo ela, colocaria em risco a conquista defendida pelos trabalhadores.

As declarações expressam a avaliação política de Hilton sobre as intenções de Flávio Bolsonaro e de seus aliados. Na transcrição da entrevista, não há manifestação do senador em resposta às acusações.